закрыть
11 октября 2025, суббота, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Мьянме произошло необычное ограбление

1
  • 11.10.2025, 18:23
  • 1,050
В Мьянме произошло необычное ограбление

Вор девять дней рыл тоннель и украл четыре килограмма золота.

В Мьянме (Бирма) раскрыли необычное ограбление ювелирного магазина, совершенное через подземный тоннель.

Неизвестный мужчина в течение девяти дней тайно прокапывал ход, который вывел его прямо в торговый зал. Об этом пишет Shin Chew Dailyс.

Так он сумел похитить около четырех килограммов золотых украшений, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов гривен.

По данным полиции, днем злоумышленник работал на автомойке, а ночью занимался подкопом — только в те дни, когда не шел дождь.

Идея такого дерзкого способа проникновения пришла ему после того, как он заметил рядом с магазином систему подземных коммуникаций. Мужчина признался, что посчитал подкоп «более изощренным и умным методом».

Часть добычи, примерно 551 грамм золота, вор успел продать, получив около пятидесяти тысяч долларов. На эти деньги он купил новый мобильный телефон. Спустя три дня после сделки его задержали.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский