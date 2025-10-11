В Мьянме произошло необычное ограбление 1 11.10.2025, 18:23

1,050

Вор девять дней рыл тоннель и украл четыре килограмма золота.

В Мьянме (Бирма) раскрыли необычное ограбление ювелирного магазина, совершенное через подземный тоннель.

Неизвестный мужчина в течение девяти дней тайно прокапывал ход, который вывел его прямо в торговый зал. Об этом пишет Shin Chew Dailyс.

Так он сумел похитить около четырех килограммов золотых украшений, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов гривен.

По данным полиции, днем злоумышленник работал на автомойке, а ночью занимался подкопом — только в те дни, когда не шел дождь.

Идея такого дерзкого способа проникновения пришла ему после того, как он заметил рядом с магазином систему подземных коммуникаций. Мужчина признался, что посчитал подкоп «более изощренным и умным методом».

Часть добычи, примерно 551 грамм золота, вор успел продать, получив около пятидесяти тысяч долларов. На эти деньги он купил новый мобильный телефон. Спустя три дня после сделки его задержали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com