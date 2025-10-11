В Мьянме произошло необычное ограбление

В Мьянме произошло необычное ограбление1
- 11.10.2025, 18:23
- 1,050
Вор девять дней рыл тоннель и украл четыре килограмма золота.
В Мьянме (Бирма) раскрыли необычное ограбление ювелирного магазина, совершенное через подземный тоннель.
Неизвестный мужчина в течение девяти дней тайно прокапывал ход, который вывел его прямо в торговый зал. Об этом пишет Shin Chew Dailyс.
Так он сумел похитить около четырех килограммов золотых украшений, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов гривен.
По данным полиции, днем злоумышленник работал на автомойке, а ночью занимался подкопом — только в те дни, когда не шел дождь.
Идея такого дерзкого способа проникновения пришла ему после того, как он заметил рядом с магазином систему подземных коммуникаций. Мужчина признался, что посчитал подкоп «более изощренным и умным методом».
Часть добычи, примерно 551 грамм золота, вор успел продать, получив около пятидесяти тысяч долларов. На эти деньги он купил новый мобильный телефон. Спустя три дня после сделки его задержали.