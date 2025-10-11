Кремль кинул Сербию? 1 11.10.2025, 19:08

Вучич разочаровался предложением РФ по газу.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что «очень разочарован» решением РФ предложить краткосрочную газовую сделку, которая будет действовать до конца года, сообщает Bloomberg.

В частности, Вучич после двух встреч с главой Кремля Владимиром Путиным в этом году пытался заключить трехлетний контракт с «Газпромом». Однако после нескольких месяцев переговоров получил лишь предложение о краткосрочной сделке.

В интервью Informer он предположил, что это связано с санкциями США против нефтеперерабатывающей компании Naftna Industrija Srbije (NIS), которую контролирует российский «Газпром нефть». Ограничения вступили в силу начале октября после того, как истекли несколько временных исключений.

«Мы месяцами умоляли американцев и нам удалось получить 8 месяцев», — сказал Вучич.

Он добавил, что у Сербии достаточно резервов на ближайшие три месяца. Также он отверг предположения о том, что Белград может национализировать NIS, чтобы обойти таким образом санкции.

«Американцы сказали мне: «Господин президент, подпишите, никаких санкций не будет, просто скажите, что вам нужно время для рационализации вашей нефтяной промышленности», — рассказал сербский лидер.

В ответ он отказался от такого условия заявив, что Сербия «не любит захватывать чужую собственность».

«Я ответил им: «Для меня это неприемлемо. Наша страна не коммунистическая и не фашистская, и мы не любим захватывать чужой капитал и чужую собственность», — пояснил Вучич.

Как известно, «Газпром нефть», который является нефтяным подразделением государственного «Газпрома», владеет 56% акций NIS. В понедельник ее гендиректор Александр Люков должен встретится с Вучичем в Белграде для переговоров.

«Я надеюсь, что русские решат этот вопрос с американцами», — добавил президент Сербии.

Bloomberg отмечает, что дефицит газа этой зимой может усилить давление на Вучича, который и так борется с внутренними беспорядками.

В частности, с ноября 2024 года на улицы вышли десятки тысяч антиправительственных протестующих. Причиной для парней стало обрушение бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 13 человек.

Митингующие связывают это с коррупцией и недостаточным контролем за реконструкцией вокзала.

