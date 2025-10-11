закрыть
11 октября 2025, суббота, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГАИ усиливает контроль по всей Беларуси

  • 11.10.2025, 19:22
ГАИ усиливает контроль по всей Беларуси

После трагического ДТП под Светлогорском, где погибли шесть человек.

Госавтоинспекция Беларуси усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения по территории всей страны. Об этом заявил начальник главного управления ГАИ Беларуси Виктор Ротченков. Эту меру приняли на фоне страшного ДТП в Светлогорском районе, где 10 октября погибли шесть человек.

— В связи со сложной дорожной обстановкой Госавтоинспекция вводит усиленные меры по предупреждению ДТП, особенно в темное время суток. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, организован негласный и смешанный контроль, — заявил Ротченков. — Ключевая задача — оперативно пресекать нарушения ПДД, которые могут привести к тяжелым последствиям. Для повышения безопасности перевозок пассажиров особое внимание уделяется соблюдению правил обгона и маневрирования водителями пассажирского транспорта и использованию ремней безопасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский