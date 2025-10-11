ГАИ усиливает контроль по всей Беларуси 11.10.2025, 19:22

После трагического ДТП под Светлогорском, где погибли шесть человек.

Госавтоинспекция Беларуси усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения по территории всей страны. Об этом заявил начальник главного управления ГАИ Беларуси Виктор Ротченков. Эту меру приняли на фоне страшного ДТП в Светлогорском районе, где 10 октября погибли шесть человек.

— В связи со сложной дорожной обстановкой Госавтоинспекция вводит усиленные меры по предупреждению ДТП, особенно в темное время суток. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, организован негласный и смешанный контроль, — заявил Ротченков. — Ключевая задача — оперативно пресекать нарушения ПДД, которые могут привести к тяжелым последствиям. Для повышения безопасности перевозок пассажиров особое внимание уделяется соблюдению правил обгона и маневрирования водителями пассажирского транспорта и использованию ремней безопасности.

