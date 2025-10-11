В России обрушились темпы мобилизации на войну в Украине 2 11.10.2025, 20:06

Кремль собирает втрое меньше людей и компенсирует провал скрытым призывом.

В России есть проблемы с набором личного состава, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Крайние два квартала, даже не месяца, они набирают по 30–35 тысяч, тогда как раньше так набирали за месяц. А сейчас за три месяца. То есть в месяц они сейчас набирают 10–12 тысяч», — сказал Тимочко в эфире «24 Канала».

Он добавил, что РФ пытается решить эту проблему несколькими путями. В частности они приняли в первом чтении законопроект, который позволяет проводить мобилизацию на срочную службу в течение года. По словам Тимочко, РФ может использовать срочников в том числе и в войне против Украины.

«На оккупированных территориях Украины, где нет прямых боев, они привлекают срочников. На территории РФ в прифронтовых зонах они их полностью привлекают. И кроме того, сейчас это им дает возможность весь год вызывать людей в их комиссариаты. Они могут отправлять электронные повестки всем гражданами. А это автоматически — как только человек не отреагировал, автоматически оказывается в реестре уклонистов, ограничиваются права и наступит для человека второй этап — или идти в армию на контракт, или садиться в тюрьму и потом все равно идти в армию. То есть это скрытая мобилизация», — пояснил Тимочко.

Военный отметил, что у россиян есть одна проблема, которая не позволяет им нарастить потенциал призыва людей — это мобилизационная инфраструктура.

«Те учебные центры, воинские части, комиссариаты, которые могли бы набирать большое количество людей одномоментно. 300 тысяч так называемой частичной мобилизации привела к коллапсу ее мобилизационной системы. Они ошибки учли, попытались исправить. Думаю, где-то и мощности попытались нарастить, упрощают процесс призыва», — добавил Тимочко.

