Государственная сеть заправок готовится к очередям за топливом? 11.10.2025, 20:11

1,406

«Белоруснефть» показала новую инструкцию по поведению на АЗС.

Государственная сеть автозаправочных станций (АЗС) «Белоруснефть» якобы пробует решить наболевшую проблему многих белорусских водителей — очереди на АЗС, которые возникают из-за поведения некоторых автолюбителей, пишет Telegraf.news.

Госкомпания сняла ролик и опубликовала его в своем официальном TikTok-канале. В нем она объясняет, как должны действовать водители, которые хотят заправить не только автомобиль, но и сами подзаправиться кофе и закусками.

Порядок действий, который рекомендовала «Белоруснефть», такой:

1. Заправить автомобиль и сразу же поставить его на парковку.

2. Приготовить кофе и забрать заказ с едой у кассира.

3. Перекусить за столиком в кафе на заправке и отдохнуть.

#белоруснефть #belorusneft #кофеазс ♬ оригинальный звук - АЗС «Белоруснефть» @belorusneft_azs ⛽️ Заправились? Освободите колонку для других! 👌 Пока вы наслаждаетесь ароматным кофе ☕️ или вкусным френч-догом 🌭, кто-то может ждать своей очереди Применяем простое правило хорошего тона: 1️⃣ Заправились 2️⃣ Поставьте авто на парковку 3️⃣ Приготовьте кофе и перекусите в кафе Так вы сможете спокойно покушать, а другие водители не будут стоять в очереди! Это сделает процесс заправки комфортным и быстрым для всех водителей Благодарим вас за понимание, взаимное уважение и готовность сделать нашу повседневную жизнь более комфортной! 😊💚 #азс

«Ау! Поменяйте скрипт оператора»

Некоторые комментаторы задали вопросы в связи с новыми рекомендациями самой большой сети автозаправок в Беларуси. Один из самых популярных касался поведения кассиров АЗС. Ведь те каждый раз, когда водитель пытается просто заправиться, все равно предлагают купить кофе и хот-доги.

«Говоришь оператору на кассе: 20 литров 95-го, а тебе: может, хотите кофе, хот-дог… Ау! Поменяйте скрипт оператора, проблема в вас самих», — написал один из зрителей в комментариях к видеоролику.

«Это не людям, а операторам [АЗС] нужно объяснять. Просишь бензин, а они пытаются втюхать кофе, вместо того, чтобы предложить после заправки», — предложил еще один.

Также некоторые посоветовали поменять сам подход к обслуживанию на заправках. Например, разделить кассы для, собственно, заправки топливом и кафе и магазина.

«Это ваш, Белоруснефть, ответ на негодование клиентов? Суть поймите — кассиры для заправки автомобилей, в первую очередь. Поставьте повара себе», — призвал один из зрителей.

Еще один из комментаторов похвалил за новую инструкцию, но предложил пойти дальше и разместить инструкции по поведению на всех заправках.

«Неужели прислушались к моему письменному замечанию — повесить такие таблички? Только сделайте наклейками, а не на бумаге — чтобы ветром не снесло. И развесьте по всей стране — может, голодные научатся уважать водителей позади себя в очереди», — написал он.

