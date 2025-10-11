Осень прощается теплом: впереди перемены в погоде 11.10.2025, 21:29

С понедельника в Беларусь придут прохлада и первые снежинки.

Теплые и относительно спокойные выходные в Беларуси станут последним подарком осени. Уже в понедельник погода испортится – страну накроет волна похолодания с севера, которая принесет дожди, мокрый снег и гололед. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Новая неделя начнется с ощутимого похолодания. Атмосферные фронты принесут на большую часть страны дожди, а в отдельных районах – и первые мокрые снежинки. Столбики термометров покажут ночью от +1°С до +6°С, а там, где небо прояснится, возможны и заморозки до -3°С. Днем в понедельник будет +5°С...+12°С, а во вторник – еще холоднее, всего +6°С...+9°С.

Ночью и утром синоптики предупреждают о слабом гололеде. Ветер усилится, станет порывистым.

Середина недели: без существенных улучшений

В среду погода останется неустойчивой. Очередной атмосферный фронт продолжит приносить осадки – преимущественно дождь, а ночью снова возможен мокрый снег. Температура ночью будет держаться в диапазоне от +1°С до +6°С, днем – прогреется до +8°С...+13°С. Риск гололеда и заморозков сохранится.

Конец недели: прохлада и туманы

Ближе к четвергу-пятнице погоду начнет определять антициклон. Он принесет меньше осадков, но прохладный воздух с севера никуда не денется. Ожидаются преимущественно облачные дни с кратковременными дождями. По ночам и утрам будут наползать туманы. Дневная температура в четверг не поднимется выше +13°С, а в пятницу и вовсе составит +9°С...+11°С.

Синоптик отмечает, что средняя температура на всей территории страны на следующей неделе окажется на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

