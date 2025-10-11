Белорусская семья вырастила 120 сортов винограда и 50 видов фундука 2 11.10.2025, 21:51

Хобби превратилось в прибыльное дело.

На Лоевщине все больше садоводов выращивают малину, ежевику и голубику. А местные жители Елена и Дмитрий Музыченко решили экспериментировать с южными культурами и разбили виноградник и орешник. Их увлечение уже переросло в небольшой семейный бизнес, рассказал портал «Правда Гомель».

Всё началось с одного саженца винограда на участке возле нового дома. Идея так увлекла супругов, что сейчас на их 90 сотках растет более 120 сортов этой ягоды. Среди них — «Юпитер», «Аркадия», «Дарья», «Мальчик с пальчик» и белорусский сорт «Подарок Беларуси».

«Сначала было сложно, — признается Елена. — Мы с нуля изучали, как укоренять лозу, поливать, подвязывать и обрезать её в нужные сроки. Помогали родители, особенно когда мы взяли дополнительный участок».

Уход за виноградником длится с апреля до поздней осени. Чтобы лоза хорошо пережила зиму, хозяева укрывают её, а весной возвращают на шпалеры. Труд окупается: одна гроздь в сезон может достигать трех килограммов. Поздние сорта радуют семью свежими ягодами до середины зимы.

Позже к винограду добавился и фундук. Супруги высадили на участке около 300 саженцев почти 50 сортов, включая «Королевский из Трапезунда», «Исполин» и «Шедевр». Краснолистные кусты органично вписались в ландшафт, а домашние орехи оказались вкусными и питательными.

Со временем хобби переросло в дело: семья продает излишки винограда и саженцы.

«Люди к нам охотно обращаются, благодарят и рекомендуют другим, — рассказывает Дмитрий. — О нашем винограде знают даже за пределами района, покупатели приезжают из Речицы и Брагина. С фундуком больших объемов пока нет, поэтому орехами мы только угощаем близких».

