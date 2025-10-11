Из Минска стартовали прямые рейсы во Вьетнам 11.10.2025, 22:41

Сколько стоят билеты?

Первый рейс из Минска на вьетнамский остров Фукуок открылся 11 октября. Его выполняет Belavia. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Национальный аэропорт.

«Васильковый Airbus A330−200 уже вылетел из Национального аэропорта Минск и взял курс на Фукуок», — отмечает аэропорт.

Как сообщает госканал СТВ, Airbus A330−200 самолет повышенной комфортности, вместительность — более 280 пассажиров. Экипаж — 12 человек. Между Минском и Фукуоком около 8000 км, поэтому пассажиры проведут в воздухе около 10 часов. За это время на борту им будет предоставлено двухразовое горячее питание.

Рейс будет чартерным и по плану будет отправляться раз в 11 дней. Туры под рейсы продает туроператор «Аэробелсервис». Так, например, в ноябре путевка на остров Фукуок из Минска будет стоить от 1 917 долларов на 10 дней. В январе — от 1 788 на 11 ночей.

— Первые рейсы у нас заполнены полностью в ту сторону, поскольку это чартерный рейс, — рассказала заместитель гендиректора Belavia Глеб Пархамович. — И по информации туроператора, практически до весны она полная.

Как подчеркивает Нацаэропорт, Фукуок — второе «дальнемагистральное направление Belavia».

«Первое было открыто пару дней назад в Санью на китайском острове Хайнань. И совсем скоро на карте маршрутов появится Шри-Ланка», — говорится в сообщении аэропорта.

