11 октября 2025, суббота
Из Минска стартовали прямые рейсы во Вьетнам

Из Минска стартовали прямые рейсы во Вьетнам

Сколько стоят билеты?

Первый рейс из Минска на вьетнамский остров Фукуок открылся 11 октября. Его выполняет Belavia. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Национальный аэропорт.

«Васильковый Airbus A330−200 уже вылетел из Национального аэропорта Минск и взял курс на Фукуок», — отмечает аэропорт.

Как сообщает госканал СТВ, Airbus A330−200 самолет повышенной комфортности, вместительность — более 280 пассажиров. Экипаж — 12 человек. Между Минском и Фукуоком около 8000 км, поэтому пассажиры проведут в воздухе около 10 часов. За это время на борту им будет предоставлено двухразовое горячее питание.

Рейс будет чартерным и по плану будет отправляться раз в 11 дней. Туры под рейсы продает туроператор «Аэробелсервис». Так, например, в ноябре путевка на остров Фукуок из Минска будет стоить от 1 917 долларов на 10 дней. В январе — от 1 788 на 11 ночей.

— Первые рейсы у нас заполнены полностью в ту сторону, поскольку это чартерный рейс, — рассказала заместитель гендиректора Belavia Глеб Пархамович. — И по информации туроператора, практически до весны она полная.

Как подчеркивает Нацаэропорт, Фукуок — второе «дальнемагистральное направление Belavia».

«Первое было открыто пару дней назад в Санью на китайском острове Хайнань. И совсем скоро на карте маршрутов появится Шри-Ланка», — говорится в сообщении аэропорта.

