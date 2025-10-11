MTV уходит из Европы 11.10.2025, 22:26

Paramount закрывает пять музыкальных каналов легендарного бренда.

После 31 декабря 2025 года в Великобритании перестанут показывать TV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Продолжит вещание только флагманский MTV HD, который уже давно сконцентрировался на реалити-шоу, а не на музыке.

Такая же участь ждет зрителей не только в Великобритании. Тематические каналы MTV перестанут показывать в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Люксембурге, Нидерландах и Польше, пишет Broadband TV News.

В Paramount пока никак не прокомментировали сообщения о прекращении вещания, но представители операторов европейских телевизионных платформ подтвердили эту информацию.

В сообщении о закрытии пяти каналов MTV говорится, что этот шаг отражает изменение привычек зрителей. В компании заметили, что музыкальные клипы люди теперь в основном смотрят на YouTube и в социальных сетях, а не по телевидению.

Вещание каналов MTV собираются свернуть не только в Европе, но и в Бразилии и Австралии. Медиахолдинг сообщал о планах сократить расходы по всему миру на 500 миллионов долларов.

Телеканал MTV появился в США в 1981 году и стал культовым для многих поколений зрителей по всему миру.

