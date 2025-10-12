Почта Франции выпустила марку с ароматом
- 12.10.2025, 4:51
Чем она пахнет?
Национальная почтовая служба Франции (La Poste) выпустила марку с ароматом круассана на сливочном масле, пишет Le Figaro.
Она поступила в продажу ограниченным тиражом в 594 тыс. экземпляров. Ее стоимость – €2,10.
Запах круассана марка испускает при трении.
Запах как дань уважения
Ароматизированную почтовую марку выпустили к конкурсу на лучший круассан. Таким образом решили отдать дань уважения «любимому пирожному французов, его легкой и воздушной текстуре, золотистой хрустящей корочке и нежному сливочному вкусу».
К слову, состязание по прекрасной выпечке проводят на протяжении шести лет. Старт положили в 2019 году.
Изображения с запахом круассана должны укрепить национальное единство, заявили в La Poste. Однако все марки предназначены для международной почты.