12 октября 2025, воскресенье, 4:41
Почта Франции выпустила марку с ароматом

  • 12.10.2025, 4:51
Почта Франции выпустила марку с ароматом

Чем она пахнет?

Национальная почтовая служба Франции (La Poste) выпустила марку с ароматом круассана на сливочном масле, пишет Le Figaro.

Она поступила в продажу ограниченным тиражом в 594 тыс. экземпляров. Ее стоимость – €2,10.

Запах круассана марка испускает при трении.

Запах как дань уважения

Ароматизированную почтовую марку выпустили к конкурсу на лучший круассан. Таким образом решили отдать дань уважения «любимому пирожному французов, его легкой и воздушной текстуре, золотистой хрустящей корочке и нежному сливочному вкусу».

К слову, состязание по прекрасной выпечке проводят на протяжении шести лет. Старт положили в 2019 году.

Изображения с запахом круассана должны укрепить национальное единство, заявили в La Poste. Однако все марки предназначены для международной почты.

