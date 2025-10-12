ДТП в Египте перед саммитом по Газе: погибли представители Катара 12.10.2025, 8:18

1,658

Фото: Shafaq News

Обстоятельства аварии изучаются.

На фоне подготовки к переговорам о мире в Газе Египет оказался в центре внимания из-за трагедии с участием делегации Катара. ДТП в Шарм-эш-Шейхе привлекло внимание мировой прессы.

Об этом сообщает Shafaq News.

В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх, где в понедельник, 13 октября, должны пройти международные переговоры, направленные на достижение мира в Секторе Газа, произошло смертельное ДТП.

Сообщается, что в аварии погибли трое членов катарской делегации, еще двое получили ранения. По предварительной информации, трагедия произошла, когда дипломаты направлялись из гостиницы к месту проведения встречи. Их автомобиль столкнулся с другим транспортным средством на одной из городских трасс.

Отмечается, что обстоятельства аварии сейчас изучают египетские правоохранители. Пока не подтверждено, входили ли погибшие в состав основной переговорной группы Катара, которая совместно с египетской стороной участвовала в подготовке соглашения между Израилем и ХАМАСом.

Контекст и значение переговоров

Саммит, назначенный на понедельник, рассматривается как ключевая площадка для закрепления достигнутых договоренностей между сторонами конфликта. Его цель — выработать механизм устойчивого прекращения войны в Газе и согласовать дальнейшие шаги по восстановлению региона.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана. По его словам, соглашение предусматривает освобождение заложников и отвод израильских войск к установленной линии. Американский лидер также заявил, что «война в Газе завершена».

Напоминаем, что в понедельник, 13 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе соберутся мировые лидеры на международный саммит, посвященный поиску путей урегулирования конфликта в секторе Газа и установлению стабильного мира на Ближнем Востоке. Форум, названный «Саммит мира в Шарм-эш-Шейхе», призван объединить дипломатические усилия для прекращения боевых действий и выработки долгосрочного соглашения, которое позволит снизить напряженность в регионе.

Отметим, что в Египте готовится очередной раунд международных переговоров, посвященный поиску решений для завершения войны в секторе Газа. На встрече соберутся мировые лидеры и дипломаты, однако представители сторон конфликта — Израиля и ХАМАС — приглашены не будут, что уже вызвало вопросы о перспективах практического результата саммита.

