Алиев прогнул Путина, перед которым лебезит Лукашенко 3 Василь Верас, «Салідарнасць»

12.10.2025, 8:55

Фото: "Салідарнасць"

Диктатор по сути служит «голому королю».

Одним из самых примечательных событий недели стала развязка конфликта между Москвой и Баку из-за азербайджанского лайнера, подбитого российской ПВО.

Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву. Это было бы рядовым эпизодом, если бы не предшествующие попытки Кремля отвертеться от ответственности за происшедшее, в том числе через давление на Азербайджан.

Рассказываем по порядку.

25 декабря 2024 года лайнер авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился под Актау. В Казахстан самолет был вынужден отправиться после того, как получил повреждения в непосредственной близости от грозненского аэропорта.

Уже на следующий день все было предельно ясно. Правительственные источники Caliber.Az рассказали, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО «Панцирь-С». Это и стало причиной крушения, приведшего к гибели 38 человек.

Однако власти РФ решили скрыть этот факт. Путин тогда выразил сожаление, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». При этом он попытался перевести стрелки, заявив, что «в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты». А пропагандисты и вовсе вывалили целый набор фантазий, чтобы максимально запутать ситуацию.

Но Алиев Путину не подыграл. Более того, президент Азербайджана высказался достаточно резко: «К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий… Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести…

Мы знаем, что произошло, и можем это доказать, и знаем, что российские официальные лица знают, что произошло. Фюзеляж самолета весь был в дырах. Внутри самолета были двое раненых шрапнелью. Поэтому идея о том, что это был украинский беспилотник, который мог сбить самолет, совершенно нелепа. Это история для детского сада».

Политолог Иван Преображенский сказал «Настоящему времени», что катастрофа стала лишь поводом для обострения между Баку и Москвой. Реальная причина ссоры крылась в другом:

«Главный конфликт между Москвой и Баку состоял в том, что Азербайджан договорился с Турцией и США о том, как они будут реализовывать послевоенный план создания на территории Армении транснационального торгового коридора, который в итоге получил название «Дорога Трампа». Соответственно Россию в этом вопросе обскакали. И Кремль, зная о том, какие процессы идут на Южном Кавказе, «наехал» за это на Азербайджан».

В Кремле решили, что дожмут Алиева. Российским силовикам дали команду «фас», и они с удовольствием бросились щемить выходцев из Азербайджана. Усердствовали так, что двое задержанных погибли «от сердечной недостаточности». В реальности причиной их смерти стали пытки.

Алиев вызов принял. Ответкой стал арест в Баку восьмерых россиян по обвинениям в контрабанде наркотиков и киберпреступлениях. А чтобы не оставалось совсем уж никаких сомнений в решительности азербайджанских властей, они закрыли «Русский дом» в своей столице, обвинив его сотрудников в шпионаже, и арестовали руководителя «Sputnik Азербайджан».

Мало того, Ильхам Алиев начал подчеркнуто дружелюбно общаться с Владимиром Зеленским. Украинцам азербайджанский правитель и вовсе посоветовал «никогда не соглашаться на оккупацию».

Все это вызвало в Москве настоящий приступ бешенства. Российские пропагандисты стали угрожать Азербайджану «специальной военной операцией».

Но в итоге выяснилось, что огромная Россия имеет минимум рычагов воздействия на маленький Азербайджан. И Путину пришлось включать заднюю прямо на встрече с Алиевым, публично признав, что самолет подбила российская ПВО.

При этом российский руководитель выглядел довольно жалко, продолжал юлить: мол, он узнал об этом только «вчера-позавчера», и «две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет… а взорвались, может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в десяти метрах. И поэтому поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а скорее всего, обломками самих ракет» (как будто, для погибших есть разница – С.).

Однако, как отмечает ВВС, «ракеты ЗРК «Панцирь», которые поразили азербайджанский авиалайнер, штатно действуют именно так, как описал Путин. Они взрываются на некотором расстоянии от цели, повреждая ее поражающими элементами, а не тараня ее. И описание, которое привел российский президент, выглядит так, будто ракеты поразили самолет, в который целились».

Что это означает на практике? «Россия принимает новые правила игры на Южном Кавказе, принимает, что ее пинком оттуда выкинули. И Россия соглашается на доминирование Азербайджана в этом регионе», – считает Преображенский.

В этой связи важно отметить следующее. На фоне Лукашенко, регулярно лебезящего перед Путиным, Алиев выглядит куда солиднее. При этом все трое одним миром мазаны. Алиев такой же диктатор, как и двое вышеназванных. Но он хотя бы сумел добиться того, что Азербайджан покинул зону влияния России. Лукашенко же вверг Беларусь в огромную зависимость от России.

Поэтому, когда вам в следующий раз будут рассказывать, какой Лукашенко сильный лидер, просто проведите эту параллель. Он не конкурент Алиеву ни по форме, ни по содержанию.

А Путин… Путин тоже пытается казаться сильнее, чем есть на самом деле. Но Алиев де-факто «раздел» его, показав миру, что кремлевский король – голый.

И это уже наглядный урок для лидеров Запада: чтобы прекратить войну в Украине, нужно действовать решительно и последовательно. Мастер-класс от Алиева продемонстрировал, что тигр все-таки если и не бумажный, то точно не железный.

Василь Верас, «Салідарнасць»

