Партизаны провели успешную диверсию на российской железной дороге

  • 12.10.2025, 9:06
  • 2,034
Партизаны провели успешную диверсию на российской железной дороге
Иллюстративное фото: Getty Images

Нарушено движение эшелонов с военной техникой и личным составом.

Партизаны движения «Атеш» нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.

Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».

Агенты «Атеш» провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области, благодаря чему был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.

Этот железнодорожный узел является ключевым для переброски боеприпасов, вооружения и личного состава на южное направление. Именно через Новочеркасск оккупанты регулярно поставляют снаряды для артиллерии и ракет для систем залпового огня.

Агенты «Атеш» отмечают, что сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок.

«Нарушение графика перевозок непосредственно скажется на интенсивности обстрелов украинских городов и боеспособности вражеских частей», - говорится в сообщении партизанского движения.

