Партизаны провели успешную диверсию на российской железной дороге
- 12.10.2025, 9:06
Нарушено движение эшелонов с военной техникой и личным составом.
Партизаны движения «Атеш» нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.
Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».
Агенты «Атеш» провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области, благодаря чему был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.
Этот железнодорожный узел является ключевым для переброски боеприпасов, вооружения и личного состава на южное направление. Именно через Новочеркасск оккупанты регулярно поставляют снаряды для артиллерии и ракет для систем залпового огня.
Агенты «Атеш» отмечают, что сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок.
«Нарушение графика перевозок непосредственно скажется на интенсивности обстрелов украинских городов и боеспособности вражеских частей», - говорится в сообщении партизанского движения.