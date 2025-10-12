«Гипермаркет рухнул»: дроны атаковали временно оккупированный Донецк 12.10.2025, 9:54

Горят склады армии РФ.

Вечером 11 октября во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. После этого вспыхнул пожар в гипермаркете «Сигма», который российские оккупанты когда-то «отжали». Ранее на этом месте работал украинский «Ашан», пишет OBOZ.UA.

Местные жители поспешили рассказать об инциденте в соцсетях, добавляя видео и фото с места происшествия. По их словам, неподалеку гипермаркета расположены склады армии РФ, откуда были слышны повторные взрывы.

Один из жителей рассказал, что над городом пролетали четыре беспилотника.

«Было слышно, как сбивают, и сразу – взрыв. Потом начало детонировать. Глянули – горит «Сигма». Огонь перекинулся на посадку. Мы не раз видели, как там по вечерам стояли военные машины», – сказал собеседник.

Другой житель подтвердил, что горит бывший «Ашан»:

«Почти сгорел. Дым тянет прямо на жилые дома. Пожарных машин не видно, похоже, нечем тушить».

«Гипермаркет «Сигма» рухнул», — впоследствии сообщил местный телеграм-канал.

Местные отмечают, что взрывы в Донецке услышали около 22:30.

Гипермаркет «Сигма-Ленд» расположен на выезде из города в направлении Макеевки.

Очевидцы говорят, что детонации продолжаются и сейчас, а пламя видно из нескольких районов.

