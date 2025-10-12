Белорусы провели эксперимент с проблемными долларами 12.10.2025, 10:35

В каком банке их примут по новым правилам?

С 1 октября в Беларуси введены послабления для приема валюты: у купюр со светящимися в ультрафиолете точками или пятнами появились новые шансы на обмен. Журналисты «Онлайнера» поговорили с белорусами, которые за этот период на своем опыте опробовали новшества. А также постучались в обменники сами, чтобы узнать: возьмут ли купюру, которая сияет в ультрафиолете?

Хорошие новости для тех, у кого дома хранится непригодная прежде для обмена валюта, начали появляться с сентября. Тогда председатель правления Нацбанка Роман Головченко сообщил о результатах исследования, которое по запросу регулятора проводила Академия наук: не каждое свечение банкноты в ультрафиолете является плесенью, не каждая плесень приводит к утрате платежеспособности банкноты.

— Предварительный вывод такой, что, наверное, наличие элементов, которые видны только в ультрафиолетовом спектре, не будет являться ограничением для приема таких купюр, — отметил он.

С 1 октября требования к купюрам смягчились:

— Все ультрафиолетовые свечения валюты (какая-то точка или пятно) будут признаваться платежеспособными. Соответственно, банк должен будет забирать такую купюру, — пояснил зампредседателя правления Нацбанка Андрей Картун.

Послабления не коснулись ветхих купюр: банки по-прежнему не смогут принять банкноты с существенными повреждениями — надрывами, порванные банкноты, а затем склеенные, с заметными надписями.

Какие купюры белорусам удалось поменять в октябре?

Обстановку в обменниках мы понаблюдали 8—9 октября в вечернее время в торговом центре Green City на Каменной Горке. Картина привычная для крупного ТЦ на районе: периодически в кассы выстраиваются небольшие очереди из нескольких человек, но быстро растворяются. Чаще это происходит в отделении «Технобанка», который находится в центре первого этажа: у этой точки высокая проходимость. А вот если прийти в обменник «РРБ-Банка» на втором этаже, можно оказаться первым в кассу: пункт обмена появился в этом месте не так давно. Среди тех, кто интересуется валютными операциями, замечаем молодую пару с букетом, девушку без куртки, семью с двумя маленькими детьми, мужчину в кожаной куртке — в целом портрет «типичного клиента» выделить сложно.

Некоторые белорусы в октябре прицельно проверили самые проблемные из своих купюр: пройдут ли кассу, учитывая послабления? Например, у Вероники из Минска таких денег собралось на сумму в $500 — пять банкнот по сотке.

— Буквально на днях решила попробовать сдать купюры, которые ранее не принимали в нескольких банках. Вернее, принимали только под комиссию: говорили, что светятся в ультрафиолете, а одну купюру не хотели принимать, потому что она от старости пожелтела. В итоге в «БСБ-Банке» приняли все, кроме тех, что с явными пятнами, — эти, сказали, только с комиссией, — поделилась девушка.

Надежде посчастливилось обменять залежавшиеся с отпуска купюры:

— 7 октября попыталась поменять затекшие доллары, которые месяц назад еще никто не брал. Сумма была $24, привезла их из Египта. Внешне на них ничего не видно, но в лампах светились — и ни один банк их тогда не брал. А сейчас ради интереса решила попробовать снова. Оператор-кассир долго на них смотрел, но взял. Это был «МТБанк».

Сергей рассказал, что вообще часто сталкивается с поврежденными купюрами — обычно такие просто хранит дома, а потом берет с собой в поездки по Европе и меняет там. Но недавно попробовал еще раз сдать банкноты с недостатками.

— В «Технобанке» и «БСБ-Банке» недавно приняли хорошую сумму, больше $500. Я еще выбрал такие, которые мне казались не очень: доллары из казино со штампами. И там и там без вопросов взяли — у нас же президент сказал, чтобы уменьшили ажиотаж по этому вопросу.

Анне удалось разобраться с евро, которые прежде вызывали сомнения:

— 5 октября в «БНБ-Банке» сдавала 50 евро, которые были немного залиты краской по светлому краю, — приняли без вопросов. А примерно полтора месяца назад банк «выпендривался», но не помню, какой именно.

У Ирины тем временем на руках были как раз светящиеся доллары, и дело закончилось не совсем хеппи-эндом даже сейчас:

— Я меняла $100. Они светились, и у меня их приняли только с комиссией 9%. Это был «Технобанк».

Аналогичная ситуация с проблемной соткой и у Ольги:

— Сдавала 7 октября $100 с пятнами в «Технобанке» — не взяли, предлагали только с комиссией 9%.

У Василия сомнительная купюра пряталась в крупной сумме — деньги он менял еще в начале месяца.

— 1 октября мне нужно было сдать $7200. В «Статусбанке» приняли $7100, а еще одну купюру не взяли: внизу банкноты был как будто тонер шириной 2 сантиметра и высотой 3 миллиметра. Я пошел в «Альфа Банк» — там ее приняли сразу.

Эксперимент: примут ли купюру со светящимися пятнами?

Сомнительная купюра есть и у нас. Это $20, которые хозяин хранит отдельно от остальных в конверте с забавной надписью «Грязные деньги». На первый взгляд обычные доллары, но если присмотреться, то с одной из сторон пятна видны невооруженным взглядом.

Есть и мелкие черные точки, которые с виду можно принять за плесень, но не ясно, она ли это. Кстати, плесневый грибок на долларах — обычное явление, если хранить валюту в неподходящих условиях. Мы уже писали, что ее распространению способствует прохлада в помещении, высокая относительная влажность (в норме ее должно быть до 55%), отсутствие вентиляции. Полиэтиленовый или целлофановый пакет вообще дает среду, где грибку комфортно жить и развиваться.

Пора увидеть деньги в ином свете — ультрафиолетовом. Для этого у нас есть целых два приспособления — УФ-фонарик и сканер. Банковское оборудование и наметанный глаз кассира заменить эти девайсы не могут: мы рассказывали, что купюры в банках проверяют визуально и с помощью детектора, который показывает их в проходящем и косо падающем свете, при десятикратном увеличении, в режиме контроля магнитных меток, в ультрафиолетовом свете и в инфракрасной области спектра. Работников банков специально обучают нюансам проверки банкнот: обычный человек, даже если заметит свечение в ультрафиолете, не будет знать, допустимое оно или нет.

Чтобы результат был более заметным, отправляемся проводить опыты в темную комнату. И начинаем с другой купюры, без статуса «подозрительная». Эту купюру в $50 ее владелица купила в одном из отделений «Беларусбанка» летом.

Ожидание: светиться будет только защитная полоса из полиэфирного материала. Реальность: сияет еще и уголок купюры. Так она выглядит в свете фонарика.

А теперь подсвечиваем сканером.

Некоторый визуальный ориентир есть, теперь достаем из конверта «грязную» двадцатку и тоже светим сначала УФ-фонариком. Картина совсем другая, почти дискотека.

А так эти пятнистые доллары выглядят в УФ-сканере.

«Это еще не страшно», — комментирует вид нашей купюры в ультрафиолете владелец домашнего УФ-сканера, повидавший разные деньги.

Раньше у владельца нашей подопытной купюры были трудности с ее обменом. Самое время проверить: вдруг послабления сработают и в нашем случае и обменять американскую валюту на белорусскую получится без доплаты? В таких попытках мы обошли семь обменников.

Но обо всем по порядку, а пока примем ваши ставки.

Первый обменник, в который мы заглядываем, оформлен с красными акцентами — это «Альфа Банк». Кассир быстро просматривает наши деньги через сканер и так же быстро чеканит вердикт:

— Комиссия 10%.

Получается, если оставлять валюту здесь, нужно заплатить около 6 рублей белорусскими. Пока что сбылся сценарий пословицы «Первый блин — комом», и мы идем испытывать удачу в другое место.

А именно — в «Технобанк». По купону в кассу вызывают быстро, и кассир буднично задает вопрос: «Поменять вам ее, да?» Комиссию при этом не упоминают, поэтому отмечаем первый успех и отказываемся: как-никак это еще начало эксперимента. Но уточняем, есть ли там плесень.

— Она в пятнах у вас, залита чем-то, — описывает кассир.

На очереди «РРБ-Банк», где купюру не готовы взять вообще. Кассир отмечает, что дело в видимых пятнах по всей поверхности купюры. По ее словам, банкнота не безнадежна — можно обратиться в банки, которые принимают купюры с комиссией.

— Учитывая, что это не сотка, а двадцатка, то, если есть валютная карточка, в банкомате можно ее на карту положить. Тогда ничего не потеряете, — подсказывает работница еще один лайфхак.

Следующий отказ ждет нас в «Беларусбанке». На вопрос, можно ли обменять такую купюру, кассир отвечает так:

— Нет, я уже вижу, что у вас пятна большие, больше сантиметра, — тут работник сверяется с признаком платежности и советует обратиться в отделение на Независимости, 56, которое принимает деньги на инкассо. — Приходите с паспортом, комиссия будет 5%, но не менее 27 рублей, и проверка будет около 3 месяцев. Попробуйте еще коммерческий банк.

Продолжаем попытки и направляемся в «ВТБ-Банк». Тут кассир сразу обращает наше внимание на состояние денег:

— Она вся у вас в пятнах, они по всей банкноте. По признакам платежности она в нашем банке не проходит, вы можете попробовать обратиться в банки, которые принимают под комиссию. У нас такой услуги нет, можете попробовать в «Технобанке». Еще под комиссию принимает «БСБ-Банк» и «БНБ-Банк».

Дальше эксперимент приводит нас в «Белинвестбанк». Кассир отказывает, даже не прогоняя купюру через сканер.

— Это надо на инкассо. У нас есть на Коллекторной и Машерова. Комиссия будет 8% от суммы, минимально — 10 рублей.

Напоследок заглядываем в «Сбер Банк». Отсутствие очереди радует, купюра в сканере дает надежду, которая вскоре исчезает:

— У нас только под комиссию. Но, если брать под комиссию, вам будет невыгодно. Она 25 рублей.

Получается, если менять купюру здесь, то за обмен придется отдать чуть больше трети полученной суммы.

Пора подводить итоги: с легкостью и без упоминания комиссии пятнистую двадцатку были готовы забрать в одном из семи обменников. Если в опросе выше вы выбирали вариант «Один» — поздравляем, интуиция сработала на ура. Обмен с комиссией на месте предложили еще два банка, а еще два — обмен за комиссию в других отделениях. Также два банка полностью отказали в обмене.

