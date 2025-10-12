закрыть
Раскрыта еще одна тайна пациента Лукашенко

14
  • 12.10.2025, 11:43
  • 7,958
Раскрыта еще одна тайна пациента Лукашенко

Диктатора отправляют лечится в VIP-блок.

Вышло новое расследование, в котором показаны подробности VIP-блока больницы, расположенной рядом с местом проживания Лукашенко. Как говорится в расследовании, объект используется только Лукашенко и его окружением, он занимает три этажа. В нем есть комната охраны, вестибюль, кабинет, столовая, спальня, и лишь одна палата интенсивной терапии, передает «Еврорадио».

Руководит новым медучрежеднием его давний личный врач Ирина Абельская.

Интерьер блока выдержан в классическом стиле: текстильные обои, паркет, молдинги, картины и декоративные композиции в коридорах, чугунные перила с позолотой, мраморная плитка.

Там установлена шикарная сантехника Villeroy & Boch, плитка Ragno, торшеры Reluce за 3 840 рублей каждый.

На аксессуары для ванной комнаты (держатели, ершики, мыльницы) потратили свыше 12 000 рублей. Все материалы — импортные и премиум-класса.

