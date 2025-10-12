закрыть
В Беларуси в декрет уходит каждый сотый отец

  • 12.10.2025, 11:59
При этом, получить такой отпуск может любой член семьи.

В Беларуси в каждой сотой семье в декрет уходит отец, сообщает Минтруда и соцзащиты. При этом, получить такой отпуск может любой член семьи — мать, отец, бабушка, дедушка, тетя или дядя, сообщает «Еврорадио».

По мнению академического директора BEROC Льва Львовского, в Беларуси сложилась такая культура, что именно женщина вынуждена сидеть с ребенком. Бывали кейсы, когда работодатель просто не отпускал мужчину в декрет, мол это не мужское дело.

В Беларуси женщины меньше зарабатывают, и семья рационально решает отправить в декрет женщину.

