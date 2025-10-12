На аукцион выставили уникальный Mercedes 90-х с огромным двигателем от суперкара 12.10.2025, 12:22

Фото: Bring a Trailer

За спортивное авто планируют получить более 500 000 долларов.

В США на аукционе продают заряженный кабриолет Mercedes SL72 AMG 1995 года. Раритетный спорткар оснащен большим 7,2-литровым V12.

За спортивный Mercedes SL72 AMG планируют получить более 500 000 долларов. Об авто рассказали на сайте онлайн аукциона Bring a Trailer.

Фото: Bring a Trailer

Изготовлено всего 35 Mercedes SL72 AMG. В 90-х продукция AMG еще не была массовой, да и сама модель уникальна.

Дело в том, что кабриолет Mercedes-Benz оснастили 7,2-литровым V12. Этот же двигатель AMG устанавливался и на знаменитый суперкар Pagani Zonda. Он развивает 525 л. с. и 750 Нм.

Фото: Bring a Trailer

С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч. Также доработали подвеску и тормоза Mercedes SL R129.

Примечательно, что экстремальный Mercedes SL72 AMG внешне мало чем отличается от стандартной модели. Его выдают обвес, задний спойлер и 17-дюймовые диски. В салоне установили руль и приборы от AMG.

Фото: Bring a Trailer

Конкретно это авто до 2025 года имело только одного владельца и эксплуатировалось в Японии. Его пробег составляет 68 тыс. км. Комплектация включает ксеноновые фары, акустику Bose, съемную пластиковую крышу, электропривод и подогрев сидений.

