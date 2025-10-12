Проект Octopus: Украина и Великобритания объединяют силы против иранских «Шахедов» 12.10.2025, 12:44

Фото: Bloomberg

Раскрыты детали.

Киев и Лондон договорились о запуске совместного проекта по производству дронов-перехватчиков. Их задача - уничтожение ударных БПЛА, которыми РФ регулярно атакует украинские города и инфраструктуру. Детали раскрыло издание Bloomberg.

Программа получила название Octopus и находится на стадии согласования. По словам министра оборонной промышленности Великобритании Люка Полларда, реализация проекта может начаться уже в ближайшие месяцы.

«В скором времени мы будем производить около двух тысяч дронов ежемесячно и целенаправленно поставлять их в Украину, чтобы они использовались для перехвата российских беспилотников», - заявил Поллард.

Россия продолжает массированные атаки по критически важным объектам украинской энергетики. Только на этой неделе удары по газовой инфраструктуре временно вывели из строя более половины национального производства газа. С приближением зимы Киев усиливает воздушную оборону, делая ставку на современные технологии перехвата.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что только в сентябре Россия запустила по Украине почти 6,9 тысячи дронов, большинство из которых были «Шахеды».

По его словам, украинским силам удалось уничтожить значительную часть этих беспилотников.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина обладает производственными мощностями, способными в следующем году выпускать вооружения на сумму до 35 миллиардов долларов, но для этого необходимы инвестиции.

Он призвал союзников расширить технологическое и финансовое сотрудничество, создавать совместные предприятия и закупать оружие непосредственно для нужд украинской армии.

Поллард уточнил, что производство новых дронов-перехватчиков начнется на территории Великобритании, однако будет организовано гибко, чтобы оперативно реагировать на изменения на фронте.

«Великобритания сильна в сфере научных исследований и высокотехнологичного производства, поэтому мы можем добавить то, чего нашим украинским друзьям пока не хватает. Нам нужно быть быстрыми и первыми», - подчеркнул он.

По словам британского министра, Лондон планирует также другие совместные с Украиной оборонные проекты, включая производство планирующих бомб.

«Мы начинаем с дронов по очевидным причинам, но в целом Украина - ключевой партнер для нас в создании технологий, необходимых для сдерживания России и перевооружения Европы», - добавил Поллард.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com