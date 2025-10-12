закрыть
12 октября 2025, воскресенье, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шок в студии: крыса пробежала по столу во время прямого эфира Al Jazeera

1
  • 12.10.2025, 12:56
Шок в студии: крыса пробежала по столу во время прямого эфира Al Jazeera

Камеры зафиксировали неподражаемую реакцию ведущей.

Во время прямого эфира катарского телеканала Al Jazeera журналистка испытала испуг, увидев огромную крысу, пробежавшую по столу. Инцидент произошел в штаб-квартире телеканала в Лондоне.

Грызун мелькнул в кадре лишь на несколько секунд, но это короткое появление сильно потрясло ведущую. Она отбежала от стола, а затем вернулась в кадр, стараясь сохранить самообладание и продолжить передачу.

После этого эпизод мгновенно стал вирусным в социальных сетях и вызвал бурную реакцию пользователей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский