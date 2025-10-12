Шок в студии: крыса пробежала по столу во время прямого эфира Al Jazeera 1 12.10.2025, 12:56

Камеры зафиксировали неподражаемую реакцию ведущей.

Во время прямого эфира катарского телеканала Al Jazeera журналистка испытала испуг, увидев огромную крысу, пробежавшую по столу. Инцидент произошел в штаб-квартире телеканала в Лондоне.

Грызун мелькнул в кадре лишь на несколько секунд, но это короткое появление сильно потрясло ведущую. Она отбежала от стола, а затем вернулась в кадр, стараясь сохранить самообладание и продолжить передачу.

После этого эпизод мгновенно стал вирусным в социальных сетях и вызвал бурную реакцию пользователей.

