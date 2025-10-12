Шок в студии: крыса пробежала по столу во время прямого эфира Al Jazeera

Шок в студии: крыса пробежала по столу во время прямого эфира Al Jazeera1
Камеры зафиксировали неподражаемую реакцию ведущей.
Во время прямого эфира катарского телеканала Al Jazeera журналистка испытала испуг, увидев огромную крысу, пробежавшую по столу. Инцидент произошел в штаб-квартире телеканала в Лондоне.
Грызун мелькнул в кадре лишь на несколько секунд, но это короткое появление сильно потрясло ведущую. Она отбежала от стола, а затем вернулась в кадр, стараясь сохранить самообладание и продолжить передачу.
После этого эпизод мгновенно стал вирусным в социальных сетях и вызвал бурную реакцию пользователей.