Холанд превзошел достижения Месси, Роналду и Левандовского в международном футболе 4 12.10.2025, 13:22

1,048

Эрлинг Холанд

Фото: Fredrik Varfjell/NTB via REUTERS

Форварду для 50 голов за сборную Норвегии понадобилось лишь 46 матчей.

Форвард сборной Норвегии по футболу Эрлинд Холанд оформил хет-трик в матче с Израилем (5:0) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

В начале встречи футболист «Манчестер Сити» не реализовал пенальти, но позже сполна исправился.

Холанд пересек отметку в полсотни голов за сборную Норвегии. В активе форварда теперь 51 забитый мяч.

Как пишет Opta, Холанду для 50 голов за сборную понадобилось лишь 46 матчей.

Эрлинг достиг этой юбилейной отметки в международном футболе быстрее таких легендарных форвардов, как Неймар (понадобилось 74 матча за Бразилию), Килиан Мбаппе (90 — Франция), Роберт Левандовский (90 — Польша), Лионель Месси (107 — Аргентина) и Криштиану Роналду (114 — Португалия).

Сборная Норвегии набрала максимальные 18 очков в шести турах отбора ЧМ-2026 и возглавляет свою группу. Холанд забил 12 голов в квалификации и идет первым в гонке бомбардиров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com