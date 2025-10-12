Как выглядел бы Минск, если бы реализовались архитектурные проекты 30-х годов 7 12.10.2025, 13:51

4,626

Фотографии сгенерированы при помощи искусственного интеллекта.

Канал «Спадчына» показал, как бы выглядели нереализованные минские проекты 1930-х, если бы они были построены и сохранились до нашего времени. Фотографии сгенерированы при помощи искусственного интеллекта.

Среди проектов можно увидеть Дом радио, оранжерею ботанического сада Белорусской академии наук, учебный корпус Минского партийно-учебного городка, третий дом советов и другие проекты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com