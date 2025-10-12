закрыть
12 октября 2025, воскресенье, 14:47
Как выглядел бы Минск, если бы реализовались архитектурные проекты 30-х годов

7
  • 12.10.2025, 13:51
  • 4,626
Как выглядел бы Минск, если бы реализовались архитектурные проекты 30-х годов

Фотографии сгенерированы при помощи искусственного интеллекта.

Канал «Спадчына» показал, как бы выглядели нереализованные минские проекты 1930-х, если бы они были построены и сохранились до нашего времени. Фотографии сгенерированы при помощи искусственного интеллекта.

Среди проектов можно увидеть Дом радио, оранжерею ботанического сада Белорусской академии наук, учебный корпус Минского партийно-учебного городка, третий дом советов и другие проекты.

