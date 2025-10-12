Z-патриоты сцепились с «кадыровцами» из-за купюры в 500 рублей 12.10.2025, 14:03

В России набирает обороты межэтнический конфликт.

В РФ разгорается новый межэтнический скандал, на этот раз из-за голосования за дизайн новой 500-рублевой купюры. Спор о том, какой символ появится на оборотной стороне банкноты - гора Эльбрус или комплекс небоскребов «Грозный-Сити», перерос в ожесточенное противостояние между Z-патриотами и кадыровскими сторонниками. Dialog.UA разбирался в деталях.

После того, как «кадыровцы» и Z-патриоты начали ожесточенно накручивать голоса, Центробанк России ужесточил правила. Голосование стало доступно только авторизированным пользователям. Это нововведение вызвало бурю негодования в Чечне. Там уверены, что изменение правил направлено против них.

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев публично обвинил ЦБ в манипуляциях: «Они видят всплеск голосов из Чечни и наших сторонников по всей стране, мы вырываемся вперед, и сразу закрываются какие-то платформы».

Видео его обращения распространил сам глава республики Рамзан Кадыров. В ответ на ситуацию глава Чечни также пожаловался на «необъективность» голосования, намекнув, что Москву не устраивает высокий уровень участия жителей республики.

В то же время Z-патриоты и националистические блогеры активно продвигают вариант с изображением Эльбруса на купюре. Один из ультраправых пропагандистов, Владислав Поздняков, сообщил, что из графы «Эльбрус» якобы внезапно исчезли 40 тысяч голосов.

«Нам просто подрисовывают цифры», - возмутился Z-блогер и добавил, что ему якобы предлагали 500 тысяч долларов, чтобы он прекратил агитацию за Эльбрус.

Тем временем обе стороны не брезгуют использовать подкуп. Кадыров объявил розыгрыш десяти iPhone 17 среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити», а популярный чеченский блогер Тамаев пообещал автомобиль.

В ответ вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков предложил приз в виде поездки в санаторий на Эльбрусе среди сторонников горного символа.

Параллельно в Сети появляются жалобы на принуждение к голосованию. В Чечне, по словам местных жителей, бюджетников заставляют голосовать за «Грозный-Сити» и предоставлять скриншоты в подтверждение участия.

На данный момент разрыв между двумя символами минимален: Эльбрус опережает Грозный менее чем на тысячу голосов. За каждый из вариантов проголосовали чуть более миллиона человек. Онлайн-голосование стартовало 1 октября и завершится 14-го.

Тем временем в российских соцсетях спор о купюре перерастает в открытую вражду. Провоенные блогеры признают, что голосование, задуманное как «патриотическая акция», лишь углубило внутренние трещины в российском обществе и стало символом его раздора. Начались разговоры о том, что третья Чеченская война может стать неизбежной.

