Вольфович «объяснил», зачем армию в Беларуси привели в высшую степень боевой готовности 4 12.10.2025, 14:16

Сейчас проходит второй этап.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович прокомментировал ход внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. По его словам, эти мероприятия стали ответом на «истерию Запада» и учения, проходящие в соседних странах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Напомним, 11 октября Минобороны сообщило о начале комплексной проверки боеготовности Вооруженных сил, в ходе которой ряд подразделений был приведен «в высшие степени боевой готовности».

12 октября начался второй этап проверки. По словам Александра Вольфовича, в ходе первого были отработаны вопросы приведения в боевую готовность, укомплектования и выхода в районы сосредоточения.

— В первую очередь мы оценивали, учитывается ли опыт специальной военной операции при выполнении инженерных работ. Да, действительно, мы видели, что опыт учитывается, — рассказал Вольфович, добавив, что также отрабатывались вопросы тактической маскировки и охраны от беспилотников и диверсионно-разведывательных групп.

На втором этапе воинские части совершают марши в районы предназначения, в том числе с преодолением водных преград по наведенным понтонным переправам.

— Совершение марша проходит в сложных условиях. Наша республика, скажем так, имеет много различных речных заграждений, препятствий. Поэтому эти вопросы необходимо, конечно, учитывать и отрабатывать. В том числе проверены внезапно и инженерные подразделения Северо-Западного оперативного командования, как они умеют наводить переправы в кратчайшее время. Видим, с задачей справились, — отметил госсекретарь Совбеза.

Комментируя внешнеполитическую обстановку, Александр Вольфович заявил, что «истерия Запада продолжается».

— Тот милитаристический уклон, та политика, которую проводит Запад сегодня по отношению к нашей стране, по отношению к Российской Федерации, к сожалению, не вызывает спокойствия. И все вот эти проверочные мероприятия как раз нацелены на то, чтобы показать в том числе и Западу: если что, мы будем готовы защитить свою страну, — сказал он.

По словам Вольфовича, сейчас на территории Европы проходит около 14 учений, семь из них — в Польше и странах Балтии, в том числе на полигонах Пабраде и Гайжюнай, расположенных в 15−95 километрах от белорусской границы.

— Отрабатываются вопросы боевой подготовки, наступательная тематика. Мы видим, что сегодня происходит вдоль государственной границы, идет отселение мирных граждан, 50-километровая зона очищается, вырубаются леса, устанавливаются различные инженерные заграждения вдоль государственной границы. На что это нацелено? Якобы на защиту от угрозы с Востока. Но мы никакой угрозы никому не представляем, — заключил госсекретарь Совбеза.

