12 октября 2025, воскресенье
Вольфович «объяснил», зачем армию в Беларуси привели в высшую степень боевой готовности

  12.10.2025, 14:16
Вольфович «объяснил», зачем армию в Беларуси привели в высшую степень боевой готовности

Сейчас проходит второй этап.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович прокомментировал ход внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. По его словам, эти мероприятия стали ответом на «истерию Запада» и учения, проходящие в соседних странах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Напомним, 11 октября Минобороны сообщило о начале комплексной проверки боеготовности Вооруженных сил, в ходе которой ряд подразделений был приведен «в высшие степени боевой готовности».

12 октября начался второй этап проверки. По словам Александра Вольфовича, в ходе первого были отработаны вопросы приведения в боевую готовность, укомплектования и выхода в районы сосредоточения.

— В первую очередь мы оценивали, учитывается ли опыт специальной военной операции при выполнении инженерных работ. Да, действительно, мы видели, что опыт учитывается, — рассказал Вольфович, добавив, что также отрабатывались вопросы тактической маскировки и охраны от беспилотников и диверсионно-разведывательных групп.

На втором этапе воинские части совершают марши в районы предназначения, в том числе с преодолением водных преград по наведенным понтонным переправам.

— Совершение марша проходит в сложных условиях. Наша республика, скажем так, имеет много различных речных заграждений, препятствий. Поэтому эти вопросы необходимо, конечно, учитывать и отрабатывать. В том числе проверены внезапно и инженерные подразделения Северо-Западного оперативного командования, как они умеют наводить переправы в кратчайшее время. Видим, с задачей справились, — отметил госсекретарь Совбеза.

Комментируя внешнеполитическую обстановку, Александр Вольфович заявил, что «истерия Запада продолжается».

— Тот милитаристический уклон, та политика, которую проводит Запад сегодня по отношению к нашей стране, по отношению к Российской Федерации, к сожалению, не вызывает спокойствия. И все вот эти проверочные мероприятия как раз нацелены на то, чтобы показать в том числе и Западу: если что, мы будем готовы защитить свою страну, — сказал он.

По словам Вольфовича, сейчас на территории Европы проходит около 14 учений, семь из них — в Польше и странах Балтии, в том числе на полигонах Пабраде и Гайжюнай, расположенных в 15−95 километрах от белорусской границы.

— Отрабатываются вопросы боевой подготовки, наступательная тематика. Мы видим, что сегодня происходит вдоль государственной границы, идет отселение мирных граждан, 50-километровая зона очищается, вырубаются леса, устанавливаются различные инженерные заграждения вдоль государственной границы. На что это нацелено? Якобы на защиту от угрозы с Востока. Но мы никакой угрозы никому не представляем, — заключил госсекретарь Совбеза.

