Минобороны Финляндии по ошибке раскрыло журналистам секретную информацию 12.10.2025, 15:19

Часть информации была заштрихована, однако эти данные удалось легко восстановить.

Министерство обороны Финляндии по ошибке раскрыло финскому вещателю Yle информацию, которую ранее засекретило.

Об этом сообщает Yle.

Журналисты СМИ в ответ на свой запрос получили документ, в котором часть информации была заштрихована, однако эти данные удалось легко восстановить.

По данным министерства, при обработке документа допустили человеческую ошибку, чего не должно было произойти.

Рассекреченная информация касалась оборонных закупок, связанных с подготовкой бюджета.

Yle не раскрывает содержание заштрихованной фразы, поскольку, по данным СМИ, эта информация не имеет существенного общественного значения.

В финском Минобороны подчеркнули, что относятся к ошибке серьезно.

