Ученые из Гарварда назвали идеальный спорт для людей старше 55 лет 12.10.2025, 15:26

Это не ходьба.

Многие люди старше 50 лет для поддержания активности выбирают ходьбу или бег. Однако исследование Гарвардской медицинской школы показало, что лучшим и самым безопасным занятием для здоровья в этом возрасте являются боевые искусства.

Об этом сообщает Nature.

Какие упражнения надо делать людям 55+

Исследование Гарвардской медицинской школы показало, что лучшим занятием для поддержания активности и формы в возрасте 55+ являются боевые искусства.

Хотя это может показаться странным, именно они идеально подходят для многих людей благодаря разнообразным качествам, типу движений и преимуществам, которые они могут предоставить.

В отличие от бега или ходьбы, боевые искусства являются дисциплиной с низкой ударной нагрузкой. Во время бега суставы подвергаются чрезмерной и повторяющейся нагрузке, что может привести к травмам или боли. В боевых искусствах этого удается избежать.

Кроме того, они помогают развивать координацию, равновесие, мышечную силу и осознание собственного тела - ключевые факторы для здоровья в зрелом возрасте, что дает комплексные преимущества.

Польза для тела и ума

Боевые искусства положительно влияют и на наш ум. Они способствуют улучшению концентрации и памяти, помогают повысить остроту мышления и, конечно, уменьшают стресс. Также эти практики прекрасно подходят для улучшения баланса и рефлексов, что в долгосрочной перспективе поможет предотвратить падения, которые являются серьезным риском для пожилых людей.

Какие виды выбрать?

Эксперты отмечают, что любой вид боевых искусств будет полезным. Однако есть несколько конкретных направлений, которые специалисты выделяют особенно.

Тай-чи

Эта дисциплина сочетает медленные, плавные движения с глубоким дыханием, что помогает улучшить равновесие, расслабление и связь между умом и телом.

Айкидо

Этот вид фокусируется на круговых и контролируемых движениях, что позволяет мягко и сознательно работать над гибкостью и силой.

Вин-Чун

Менее известная дисциплина, которая, как и две предыдущие, хорошо адаптируется к потребностям людей старшего возраста, хотя обычно найти мастеров этого боевого искусства бывает сложнее.

