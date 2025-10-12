Зеленский обсудил с Макроном противодействие российским ударам

Зеленский обсудил с Макроном противодействие российским ударам1
- 12.10.2025, 15:59
Украине необходимы системы противовоздушной обороны и ракеты.
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном проинформировал о первоочередных потребностях Украины для противостояния атакам РФ.
Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 12 октября.
По его словам, прежде всего Украине необходимы системы противовоздушной обороны и ракеты.
«Россия сейчас пользуется моментом — тем, что Ближний Восток и внутренняя тематика в каждой стране получают максимум внимания. Российские удары стали более подлыми», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что во время разговора с Макроном обсуждалось, как противодействовать атакам противника.
«В частности работаем для расширения программы PURL», — сообщил украинский лидер.
Лидеры также скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические мероприятия следующих недель.
«Работаем, чтобы давления на Россию стало больше», — подчеркнул Владимир Зеленский.