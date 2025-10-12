Зеленский обсудил с Макроном противодействие российским ударам 1 12.10.2025, 15:59

Владимир Зеленский с Эммануэлем Макроном

Украине необходимы системы противовоздушной обороны и ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном проинформировал о первоочередных потребностях Украины для противостояния атакам РФ.

Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 12 октября.

По его словам, прежде всего Украине необходимы системы противовоздушной обороны и ракеты.

«Россия сейчас пользуется моментом — тем, что Ближний Восток и внутренняя тематика в каждой стране получают максимум внимания. Российские удары стали более подлыми», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что во время разговора с Макроном обсуждалось, как противодействовать атакам противника.

«В частности работаем для расширения программы PURL», — сообщил украинский лидер.

Лидеры также скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические мероприятия следующих недель.

«Работаем, чтобы давления на Россию стало больше», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com