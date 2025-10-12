Сегодня фильм об Андрее Санникове покажут на телеканале «Белсат»
- 12.10.2025, 16:11
В 20:00 по Минску.
Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope» («Такого рода надежда»), главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, покажут на телеканале «Белсат».
Фильм покажут в 20:00 по Минску (19:00 по варшавскому времени).
Напомним, что премьера фильма состоялась 21 января 2023 года в швейцарском Золотурне на престижном 58-м фестивале швейцарского кино. Режиссер фильма — Павел Сичек.
Польско-швейцарский режиссер на протяжении почти десяти лет документировал жизнь Андрей Санникова, создав фильм-портрет об одном из лидеров белорусской оппозиции.
Через жизнь Андрея Санникова в фильме были показаны основные моменты истории независимой Беларуси — развал СССР, первые самостоятельные шаги молодого государства, процесс ядерного разоружения, который он возглавлял, приход к власти Лукашенко, установление диктатуры, сопротивление, Площадь-2010 и революция в 2020 году.