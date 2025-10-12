Миф о великой российской культуре Кирилл Сазонов

12.10.2025, 16:20

Кирилл Сазонов

Парад посредственностей и плагиат удачных западных картин.

Случайно стал свидетелем спора о великой русской культуре. И не понял, о чем вообще спор. Один человек говорит – это чуждое нам имперское наследие. Другой говорит – давайте отделять великую культуру от преступлений кучки негодяев. И спорят. А я действительно не могу понять – о чем? Ну, какая там великая культура? Нет и не было там никакой интересной культуры. Легенда. Сказка.

Ладно, балет в скобки, я вообще этого никогда не понимал. А литература? Войной и миром нас всех одинаково мучили в школе. Многие помнят. Что там такого великого? Да ничего. Если уж читать о войне, то лучше Ремарка. Пушкин? Я помню чудное мнгновенье? И что? Какие откровения смысла вы откроете после прочтения? Да никаких.

Достоевский – отдельная история. Я горжусь тем, что еще в школе считал это редкой мутью. История чудака, который мало зарабатывает и постоянно занимает в долг. Потом долго решает убить кредитора. Потом долго мучается – признаваться или нет. Мысль о том, чтобы найти работу, ему за всю книгу в голову не приходит. Что ты откроешь в себе после прочтения? Что бывают задумчивые и рефлексирующие убийцы? Бывают. Они интересны? Нет.

Ладно, с такой литературой всегда можно сказать – ты не понимаешь и струны твоей души недостаточно тонко настроены. Но с юмором обмануть невозможно. Ты читаешь и либо смеешься, либо нет. Что смешного я прочитал в своем детстве и юности из доступного? Трое в лодке? Джером. Остап Вишня – тоже к русской культуре не относится.

Ладно, зачислим 12 стульев и Золотое теленок. О национальности автора сейчас не будем, хотя это очень показательно. Вообще все, чем русская культура хоть как-то может гордиться, сделали абсолютно не русские авторы. Песни? Эх дубинушка, ухнем? Гениально. Все эти песни, если уж печатать, то на мягкой бумаге и в рулонах. Там же и петь.

Кто-нибудь напомнит о прекрасных советских фильмах? Хорошо, Гайдай был с «Кавказской пленницей». И вечное советское новогоднее чудо – «Ирония судьбы». Да оба фильма просто скопированы с американских! Да, там даже по эпизодам чистые копии. Вторичные. Просто первоисточники были недоступны.

Нет смысла спорить о великой русской или советской культуре. Ее не было. Вообще. Парад посредственностей и плагиат удачных западных картин. Нечего делить. Даже технические открытия, как правило, украденные. Тот самый автомат Калашникова. Оставьте это им – пусть потребляют. Ничего великого там не было, нет и, наверное, не будет. Они не в состоянии генерировать что-то интересное...

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

