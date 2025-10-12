Белорусы не ответили на простой географический вопрос о своей стране 4 12.10.2025, 16:53

4,820

Ответы оказались неожиданными.

Белорусы растерялись на простом вопросе по географии, заметил сайт Charter97.org. Блогер вышел на улицы и задал прохожим, казалось бы, лёгкий вопрос: «Какая самая большая европейская страна не имеет выхода к морю?»

Ответы оказались неожиданными. Многие путались, называли разные государства на других континентах.

Некоторые признались, что не уверены, где вообще находится Беларусь.

