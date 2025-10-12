На пляжах российской Анапы появились новые выбросы мазута 1 12.10.2025, 17:00

После прекращения работ по очистке дна.

Спустя почти месяц после того, как власти Краснодарского края отчитались о завершении очистки дна Черного моря от мазута, на побережье российской Анапы обнаружили новые загрязнения. Фото и видео со сгустками топлива на пляжах опубликовал местный блогер Юрий Озаровский. По его словам, выбросы наблюдаются вдоль береговой линии протяженностью три километра, особенно много их между проездом Золотой берег и пляжем Довиль, пишет The Moscow Times.

«Все течет, появился запах в море», — сообщил Озаровский. Местные жители пишут в комментариях, что мазут появился после сильного шторма.

В свою очередь волонтеры штаба «Дельфин» рассказали о многочисленных выбросах у поселка Волна Темрюкского района. «Это даже не пятна, весь пляж покрыт им. Мазут жидкий быстро впитывается в песок и замывается», — заявили там. Волонтеры попросили о помощи, поскольку из-за большого объема загрязнений не успевают вывозить нефтепродукты на утилизацию. Три дня назад добровольцы собрали 167 мешков. Кроме того, на берегу были обнаружены птицы, покрытые мазутом. Их отлавливают и пытаются отмыть. Туристы натыкаются на умирающих пернатых в том числе на Благовещенской косе.

Выбросы появились и на побережье Черного моря в Севастополе, сообщил назначенный Россией «губернатор» Михаил Развозжаев. По его словам, на пляжах были обнаружены «точечные пятна мазута», но массового загрязнения нет.

Экологи предполагают, что новые выбросы могут вызваны установкой свай для коффердамов — водонепроницаемых саркофагов в Керченском проливе, где в декабре потерпели крушение два танкера с более 9000 тонн мазута. Работы завершились 10 октября.

«11 октября пришла печальная новость — выбросы очень похожи на те, кто были в декабре 2024 года. Сеть, которая летом потеряла свою эффективность, потому что мазут постарел, вновь улавливает его при первом касании. Собрали образцы и проведем несколько исследований, чтобы понять, с чем мы имеем дело», — заявил ученый Сколтеха Владимир Каляев.

По снимкам с высоты еще 8 октября вдоль Крымского побережья были видны черные полосы, тянущиеся от затонувших танкеров. При этом вице-премьер Виталий Савельев утверждал, что водолазы регулярно проводят осмотры фрагментов судов под водой и утечек нефтепродуктов обнаружено не было.

Оперативный штаб Краснодарского края объявил о завершении работ по очистке дна Черного моря от нефтепродуктов в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района 19 сентября. За девять месяцев с момента крушения танкеров был собран 22 451 мешок мазута общим весом свыше 2000 тонн. Помимо этого, было очищено 1283 километра береговой линии и вывезено более 181 500 тонн загрязненного грунта.

В конце июля в Росприроднадзоре заявили, что собрать весь мазут, вылившийся в Черное море, невозможно. В ведомстве отмечали, что топливо продолжает поступать в воду с затонувших танкеров, работы по утилизации которых планируется завершить в 2026 году.

