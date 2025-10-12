Зеленский: Россия боится, что США передадут Украине ракеты Tomahawk 12.10.2025, 17:44

Давление на Кремля может сработать.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия опасается возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении в воскресенье.

Зеленский отметил, что во второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут передать нам Tomahawk. Это сигнал, что именно такое давление может сработать ради мира», – подчеркнул Зеленский.

«Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды и военные будут заниматься всем тем, о чем мы говорили. В том числе это касается энергетики и газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат», – добавил украинский президент.

