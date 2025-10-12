закрыть
Зеленский: Россия боится, что США передадут Украине ракеты Tomahawk

  • 12.10.2025, 17:44
Зеленский: Россия боится, что США передадут Украине ракеты Tomahawk

Давление на Кремля может сработать.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия опасается возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении в воскресенье.

Зеленский отметил, что во второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут передать нам Tomahawk. Это сигнал, что именно такое давление может сработать ради мира», – подчеркнул Зеленский.

«Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды и военные будут заниматься всем тем, о чем мы говорили. В том числе это касается энергетики и газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат», – добавил украинский президент.

