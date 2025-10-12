Гиркин предрекает новое контрнаступление ВСУ
- 12.10.2025, 18:12
Он уверен, что в ближайшие полгода с Россией случится «что-то очень нехорошее».
Ультраправый Z-патриот РФ Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий срок в тюрьме за критику путинского режима, паникует. Он уверен, что в ближайшие полгода с Россией случится «что-то очень нехорошее», пишет «Диалог».
Стрелков высмеял недавнее заседание, на котором диктатор РФ Владимир Путин обсуждал с генералами несуществующие успехи своей армии на фронте в Украине.
«Не мог нарадоваться: так у нас все прекрасно на фронте! (…) А еще сколько лет мы будем так вот „неудержимо наступать“ со скоростью, местами достигающей стремительности ползущего в гору парового катка?! Год? Два? Три? А ЛЮДЕЙ ХВАТИТ?» – задался вопросом Стрелков.
Он уверен, что никакой победы на фронте такими темпами Кремль не достигнет. Более того, по мнению Стрелкова, в ближайшие месяцы Россия столкнется с чем-то, что кардинально усложнит ее положение в этой войне.
«У меня… стойкое ожидание чего-то сильно нехорошего», – написал Стрелков.
Он предположил три наиболее вероятных сценария: крупное контрнаступление ВСУ, которое обрушит российский фронт; массированный и очень болезненный удар Украины по российским тылам; а также «срыв в штопор» экономики РФ по итогу войны на истощение.
Он усомнился в том, что к весне 2026 года России удастся сохранить устойчивость.