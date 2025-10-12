«ИИ — это новый Ренессанс, он сделает кино доступным каждому» 12.10.2025, 18:32

Режиссер «Безумного Макса» считает, что нейросети не угрожают кино.

Легендарный режиссер Джордж Миллер, создатель «Безумного Макса», заявил, что искусственный интеллект не угрожает кинематографу, а, наоборот, откроет его для всех, кто чувствует к нему призвание. Он сравнил влияние ИИ на искусство с эпохой Ренессанса, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Когда появилось масляное письмо, художники получили свободу исправлять и совершенствовать картины. Тогда тоже спорили о том, что настоящие мастера не должны править свои работы. Но искусство изменилось и продолжило жить. Так же будет и с ИИ».

По его словам, технологии делают киноискусство «намного более эгалитарным»:

«ИИ позволит снимать фильмы всем, кто чувствует к этому призвание. Я знаю детей, которым еще нет десяти, но они уже создают свои фильмы с помощью ИИ. Им не нужно искать деньги — они просто творят».

Миллер подчеркнул, что ИИ — «самый динамично развивающийся инструмент создания движущегося изображения». Однако режиссер не верит, что технологии смогут заменить человеческое творчество:

«Можно сделать героя, похожего на Марлона Брандо, но это никогда не будет сам Брандо. Машина не воспроизведет человеческую сущность».

Последний фильм Миллера, «Фуриоса: Сага Безумного Макса», вышел в 2024 году и собрал $174 миллиона по всему миру.

