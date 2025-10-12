Зеленский обоснованно смеялся над Лукашенко 6 12.10.2025, 18:48

Диктатор выставил себя недалеким.

Лукашенко подтвердил обоснованность насмешки над ним со стороны Зеленского. Правитель Беларуси, видимо, забыл, что говорил два месяца назад о войне в Украине, выставив себя недалеким политиком, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, что 1 августа во время поездки на Валаам сидя с Владимиром Путиным на лавочке Александр Лукашенко грозно заявил:

– Украина сегодня бегом должна просить у него: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае, через несколько там месяц-полтора-два, не знаю, там даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют.

И вот прошло больше двух месяцев, а ситуация на фронте заметно не изменилась: российской армии похвастаться нечем, она по-прежнему обламывает зубы об украинскую оборону.

И что говорит Лукашенко? На прошедшем на днях в Душанбе саммите глав государств СНГ правитель в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину так сказал о необходимости мирных переговоров:

– Действовать надо срочно. Как бы там ни было, Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства.

Опять двадцать пять. Лукашенко так стремился угодить российской пропаганде, что, видимо, забыл о своих словах двухмесячной давности. И тем самым подтвердил обоснованность насмешки над ним со стороны Владимира Зеленского.

Несколько недель назад президент Украины назвал правителей Беларуси и России «старыми дедами» и отметил, что Лукашенко живет «в своем мире».

Правитель обидчиво отреагировал словами:

– Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная.

Но своим заявлением Лукашенко подтвердил: президент Украины в своей насмешке был прав.

