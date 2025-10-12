Кэти Перри и Джастина Трюдо сфотографировали на совместном отдыхе 4 12.10.2025, 18:59

Кэти Перри и Джастин Трюдо

Фотофакт.

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо и американская поп-звезда Кэти Перри подогрели слухи о романе. Трюдо и Перри были замечены, когда целовались и обнимались на совместном отдыхе. Эксклюзивные фото опубликовало издание The Daily Mail.

«Это официально! После нескольких месяцев слухов о романе, The Mail on Sunday может подтвердить, что поп-звезда Кэти Перри действительно встречается с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо», — говорится в статье.

Кэти Перри и Джастина Трюдо заметили в объятиях друг друга на борту 24-метровой яхты Перри Caravelle у берегов Санта-Барбары, Калифорния. Слухи о зарождающемся романе между ними появились еще в июле, когда их заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале. Однако оба отказались комментировать свои отношения.

Сообщается, что фото были сделаны в конце прошлого месяца, когда Перри наслаждалась коротким перерывом в своем мировом турне Lifetime. «Я не понял, с кем она, пока не увидел татуировку на руке, и сразу понял, что это Джастин Трюдо», — отметил очевидец. Ранее в этом году источники утверждали, что пара находится «на самой ранней стадии романа».

