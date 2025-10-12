закрыть
12 октября 2025, воскресенье, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кэти Перри и Джастина Трюдо сфотографировали на совместном отдыхе

4
  • 12.10.2025, 18:59
  • 2,804
Кэти Перри и Джастина Трюдо сфотографировали на совместном отдыхе
Кэти Перри и Джастин Трюдо

Фотофакт.

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо и американская поп-звезда Кэти Перри подогрели слухи о романе. Трюдо и Перри были замечены, когда целовались и обнимались на совместном отдыхе. Эксклюзивные фото опубликовало издание The Daily Mail.

«Это официально! После нескольких месяцев слухов о романе, The Mail on Sunday может подтвердить, что поп-звезда Кэти Перри действительно встречается с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо», — говорится в статье.

Кэти Перри и Джастина Трюдо заметили в объятиях друг друга на борту 24-метровой яхты Перри Caravelle у берегов Санта-Барбары, Калифорния. Слухи о зарождающемся романе между ними появились еще в июле, когда их заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале. Однако оба отказались комментировать свои отношения.

Сообщается, что фото были сделаны в конце прошлого месяца, когда Перри наслаждалась коротким перерывом в своем мировом турне Lifetime. «Я не понял, с кем она, пока не увидел татуировку на руке, и сразу понял, что это Джастин Трюдо», — отметил очевидец. Ранее в этом году источники утверждали, что пара находится «на самой ранней стадии романа».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский