Кэти Перри и Джастина Трюдо сфотографировали на совместном отдыхе

Кэти Перри и Джастина Трюдо сфотографировали на совместном отдыхе4
- 12.10.2025, 18:59
- 2,804
Фотофакт.
Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо и американская поп-звезда Кэти Перри подогрели слухи о романе. Трюдо и Перри были замечены, когда целовались и обнимались на совместном отдыхе. Эксклюзивные фото опубликовало издание The Daily Mail.
«Это официально! После нескольких месяцев слухов о романе, The Mail on Sunday может подтвердить, что поп-звезда Кэти Перри действительно встречается с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо», — говорится в статье.
Кэти Перри и Джастина Трюдо заметили в объятиях друг друга на борту 24-метровой яхты Перри Caravelle у берегов Санта-Барбары, Калифорния. Слухи о зарождающемся романе между ними появились еще в июле, когда их заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале. Однако оба отказались комментировать свои отношения.
Katy Perry and Justin Trudeau spotted kissing on yacht — National Post— TrendingPolitics.ca (@TrendPolCa) October 12, 2025
READ MORE: https://t.co/gIjpOCqnqF pic.twitter.com/a2sUTRVCYz
Сообщается, что фото были сделаны в конце прошлого месяца, когда Перри наслаждалась коротким перерывом в своем мировом турне Lifetime. «Я не понял, с кем она, пока не увидел татуировку на руке, и сразу понял, что это Джастин Трюдо», — отметил очевидец. Ранее в этом году источники утверждали, что пара находится «на самой ранней стадии романа».