Forbes: Исход войны в Украине могут решить наземные роботы 2 12.10.2025, 19:31

Гонка уже идет.

Беспилотные летательные аппараты доминируют в небе на фронте российско-украинской войны. А в их тени все более массовым становится использование наземных роботизированных комплексов обеими сторонами. Об этом пишет Forbes.

Автор публикации отмечает, что в результате активного применения БПЛА, на фронте образовалась так называемая килл-зона, которая может достигать 25 км вглубь от линии соприкосновения. В таких условиях логистические задачи приходится поручать безэкипажным транспортным средствам ради уменьшения потерь личного состава при доставке всего необходимого на передовую.

Дело в том, что теми же FPV-дронами трудно выбивать солдат из населенных пунктов, которые они контролируют. Но дроны хорошо себя показывают в атаках на транспорт, поставляющий патроны и провиант этим гарнизонам. Фактически обе стороны пытаются брать подконтрольные врагу села и города в дроновую осаду. И именно для того, чтобы прорвать такую осаду, приходится использовать наземные роботизированные комплексы.

В Сети появляется все больше видео того, как беспилотные наземные транспортные средства доставляют провизию на передовую - как российским, так и украинским солдатам. И хотя наземные роботы так же уязвимы для ударов БПЛА, как и обычные пикапы, их потеря обходится без гибели водителей.

Как отмечает автор публикации, опыт в создании БПЛА дал украинским компаниям возможность разработать собственные модели наземных беспилотников. Теперь ВСУ имеют широкий арсенал таких роботов, приспособленных под различные задачи - не только логистики, но также разминирования, разведки и даже непосредственной огневой поддержки войск.

