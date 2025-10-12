Уже завтра в Беларуси может выпасть снег
- 12.10.2025, 19:41
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в понедельник, 13 октября. В Беларуси будет ветрено и мокро.
«Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможен снег. Ветер северо-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый», – рассказали БелТА в Белгидромете.
Ночью температура будет от +1 до +7°С, днем – максимум +12.
Кстати, порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Ранее Дмитрий Рябов рассказал, что белорусам ждать от природы с 13 по 19 октября. Если кратко: всю неделю будет идти дождь.
В ночь со вторника на среду возможны заморозки. Днем будет максимум +13°С.