Уже завтра в Беларуси может выпасть снег 12.10.2025, 19:41

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в понедельник, 13 октября. В Беларуси будет ветрено и мокро.

«Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможен снег. Ветер северо-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый», – рассказали БелТА в Белгидромете.

Ночью температура будет от +1 до +7°С, днем – максимум +12.

Кстати, порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Ранее Дмитрий Рябов рассказал, что белорусам ждать от природы с 13 по 19 октября. Если кратко: всю неделю будет идти дождь.

В ночь со вторника на среду возможны заморозки. Днем будет максимум +13°С.

