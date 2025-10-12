закрыть
12 октября 2025, воскресенье, 19:58
Каспаров переиграл Ананда в выставочном матче Clutch Chess

  • 12.10.2025, 19:47
Каспаров переиграл Ананда в выставочном матче Clutch Chess
Гарри Каспаров

Гроссмейстеры встречались в шахматном клубе Сент-Луиса.

13-й чемпион мира по шахматам, один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров переиграл выдающегося Вишванатана Ананда в выставочном матче Clutch Chess, пишет «Чемпионат».

Гроссмейстеры встречались в шахматном клубе Сент-Луиса, а формат соревнования предусматривал рост очков и призовых от тура к туру.

В целом призовой фонд матча составлял 144 тысячи долларов, из которых 70 тысяч получил победитель, а 50 – проигравший. Также шахматисты получали бонусы за победы.

Матч завершился со счетом 13:11 в пользу Каспарова.

Отметим, что в СМИ этот матч окрестили «повторением» игры 1995 года – тогда Каспаров защищал титул чемпиона мира по версии ПША именно против индийского гроссмейстера и выиграл со счетом 10,5:7,5.

