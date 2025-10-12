Нидерланды передали Украине корабль Alkmaar 12.10.2025, 20:22

До конца 2025 года страна должна передать еще один.

Нидерланды передали Украине противоминный корабль типа Alkmaar. До конца 2025 года страна должна передать еще один. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа в воскресенье, 12 октября.

«Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается», — отметил Неижпапа.

Он сообщил, что 12 октября встретился с нидерландской делегацией во главе с министром обороны страны Рубеном Брекельмансом и главнокомандующим Вооруженных сил Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом.

Неижпапа отметил, что во время встречи они обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Командующий ВМС ВСУ также поблагодарил Нидерланды за усилия и сотрудничество в рамках Коалиции морских возможностей Украины.

