Нидерланды передали Украине корабль Alkmaar

  • 12.10.2025, 20:22
  • 2,854
Нидерланды передали Украине корабль Alkmaar

До конца 2025 года страна должна передать еще один.

Нидерланды передали Украине противоминный корабль типа Alkmaar. До конца 2025 года страна должна передать еще один. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа в воскресенье, 12 октября.

«Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается», — отметил Неижпапа.

Он сообщил, что 12 октября встретился с нидерландской делегацией во главе с министром обороны страны Рубеном Брекельмансом и главнокомандующим Вооруженных сил Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом.

Неижпапа отметил, что во время встречи они обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Командующий ВМС ВСУ также поблагодарил Нидерланды за усилия и сотрудничество в рамках Коалиции морских возможностей Украины.

