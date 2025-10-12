Стихия нарушила электроснабжение в 37 населенных пунктах в Витебской области 12.10.2025, 21:18

иллюстративное фото

Больше всего пострадал Поставский район.

В 37 населенных пунктах Витебской области нарушено электроснабжение из-за непогоды 12 октября, сообщает телеграм-канал местного облисполкома.

«Сложные погодные условия с сильным порывистым ветром и обильными осадками» названы причиной «нарушений в работе электросетевого комплекса».

Больше всего пострадал Поставский район, где «из-за возникших отключений объявлен особый режим работы», заметил «Позiрк».

«В ликвидации последствий непогоды задействованы четыре бригады, 20 человек, четыре единицы техники. При необходимости будет привлечен дополнительный персонал и спецтехника. Основная причина отключений — упавшие на линии электропередачи деревья и ветки, вызвавшие обрывы и повреждения проводов», — отмечает облисполком.

Заявляется, что предприятием «Витебскэнерго» «предприняты все необходимые действия для организации восстановления электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки».

О последствиях непогоды в Витебской, Минской и Могилевской областях сообщила пресс-служба МЧС.

«Сегодня спасателям поступило сообщение о том, что в результате прохождения порывистого ветра 15–20 м/с в агрогородке Светлосельский и поселке Шумилино (Витебская область) повреждены кровли четырех многоквартирных жилых домов и балконы еще в двух домах, один автомобиль. Зафиксировано падение одного дерева», — отмечает ведомство.

В Шумилинском районе работают сотрудники местного отдела МЧС, используются две единицы техники и «12 человек жилищно-коммунальной службы».

В Новополоцке зафиксировано падение одного дерева, в Докшицком районе — двух.

«По оперативным данным, в Крупском районе Минской области повреждены кровли трех частных и двух многоквартирных жилых домов, одного административного здания. Зафиксировано шесть случаев падения деревьев в Борисовском, Воложинском, Пуховичском и Смолевичском районах», — сообщает МЧС.

По оперативной информации ведомства, пострадавших нет. Работники МЧС «проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев».

В результате шквалистого усиления ветра на территории Круглянского района (Могилевская область) разрушено здание телятника в деревне Старая Радча.

«Под завалами оказались находившиеся в здании животные. Спасателями вместе с работниками фермы и ближайших хозяйств из-под обрушившихся конструкций эвакуировано 75 телят, они не пострадали», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что ветром повреждены кровли пяти сельскохозяйственных и производственных объектов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com