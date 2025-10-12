В Круглянском районе ветер разрушил здание телятника
- 12.10.2025, 22:42
Животные оказались под завалами.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщило, что шквалистый ветер разрушил здание телятника, где под обрушившимися конструкциями оказалось 75 животных.
Все произошло в деревне Старая Радча Круглянского района Могилевской области. Шквалистое усиление ветра привело к обрушению здания местного телятника.
Спасатели и работники фермы, а также ближайших хозяйств смогли эвакуировать из-под обрушившихся конструкций 75 телят, которые находились в здании. Животные не пострадали.