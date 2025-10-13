закрыть
BILD: Огромный американский авианосец зашел в Северном море

  • 13.10.2025, 5:00
BILD: Огромный американский авианосец зашел в Северном море

Как предупреждение России.

Самый большой военный корабль в мире USS Gerald Ford зашёл недавно в Северное море как предостережение России. Публично никто не говорит, кого считает основным противником экипаж, но в комнате для брифингов на доске висит пластиковая модель российского Су с опознавательными знаками, пишет BILD.

Авианосец и 90 истребителей в этих водах находятся временно, но это — однозначный сигнал. «Мы тренируемся каждый день, чтобы быть лучше врага и победить его — кем бы он ни был. Я всего лишь капитан, а политикой занимается президент. Но мы готовы каждый день. К чему бы ни призвал президент. Или союзники по НАТО», — говорит капитан USS Gerald Ford Дэвид Скарози.

Ранее сообщали, что если Россия начнет полномасштабную войну против НАТО, Арктика окажется в центре внимания. Из-за географического преимущества России и халатности Запада, НАТО стремительно отстает в Арктике.

