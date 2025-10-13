«Лукашенко станет глубоким инвалидом» 8 13.10.2025, 7:39

Болезнь правителя прогрессирует.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что якобы получил доступ к медицинской карте Лукашенко. Болезнь диктатора прогрессирует:

— К паркинсонизму, диабету 2 типа и проблеме с коленями добавились серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой. На основе МРТ данных и проведённом исследовании сосудов у Лукашенко наблюдается выраженный системный атеросклероз, вызванный длительно развивающимся метаболическим синдромом.

Пациенту превентивно поставлено несколько стентов в крупные сосуды. Атеросклеротические поражения свидетельствуют об обширном и системном характере течения болезни. В разной степени поражены сосуды головного мозга, сердца, главных артерий и кровеносной системы конечностей. Он находится под постоянным наблюдением личного кардиолога-реаниматолога, которая находится в его обслуживающей команде 24/7. Течение болезни удаётся держать под контролем и предотвращать развитие осложнений в виде инфаркта или инсульта.

Лукашенко старается следовать курсу терапии, принимает медикаменты. Источники сообщают, что он не может держать своё пищевое поведение под контролем даже под пристальным присмотром персонала:

— Современные препараты позволят ему функционировать, но физически значимые для его возраста активности (хоккей) противопоказаны.

Сердце более не способно в должной мере прокачивать кровь к органам в нужном объёме при минимальной нагрузке. У него наблюдается одышка. Особенно жалко наблюдать за его попытками кататься на льду. Хоккей для него остался лишь ритуальным выездом с возможностью надеть форму и несколько раз махнуть клюшкой в сторону вратаря, который любезно пропускает. Существует запрет на транслирование по ТВ его «игры» или преодоления тяжёлых для него препятствий (лестницы, трапы самолёта, подъём в горку и т. п.). Главная физическая активность диктатора - проехаться на коньках вдоль трибуны и бросить собранным по разнарядке зрителям сувениры.

Через три-четыре года диктатор скорее всего будет глубоким инвалидом. Конечно, современная передовая медицина способна держать под контролем его заболевания и следующий десяток лет. Но все равно, при наличии такого букета, время диктатора летит значительно быстрее. Его окружение это понимает.

