Какой будет погода в Беларуси на этой неделе 13.10.2025, 7:50

1,864

Прогноз Дмитрия Рябова.

Согласно прогнозу, озвученному синоптиком Дмитрием Рябовым, на этой неделе на территории Беларуси выпадет первый снег.

Он рассказал о первом снеге в эфире госТВ.

Уже в минувшее воскресенье начало холодать, а в понедельник станет ощутимо холоднее.

Днем ожидается от +5°С до +12°С, а ночью - от +1°С до +6°С.

Во вторник прогнозируется дождь, а жители некоторых районов страны увидят и первый снег. Мокрый при дневной температуре от +6°С до +9. Во вторник и среду также ожидается в некоторых районах гололед.

В среду немного потеплеет (от +8°С до +13°С днем) и примерно так же будет до начала следующих выходных.

Чуть холоднее будет только в пятницу, в которой температура воздуха прогреется до максимум +11°С днем.

