закрыть
13 октября 2025, понедельник, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сети показали дуэль украинского дрона «Тарас» против «Герберы»

  • 13.10.2025, 9:05
  • 1,334
В Сети показали дуэль украинского дрона «Тарас» против «Герберы»

Победил БПЛА ВСУ.

В Сети показали кадры, как украинский дрон-перехватчик «Тарас» вышел победителем в дуэли с российской «Герберой».

Украинский специалист в области систем РЭБ и связи Сергей Бескрестнов («Флеш») сообщил о том, что противник стал устанавливать на некоторые виды дронов-камикадзе камеры заднего вида.

На видео можно увидеть две антенны от модемного управления. Такая же система управления не так давно стала появляться и на «Шахедах». Даже несмотря на камеру заднего вида, «Тарас» все равно нанес прицельный удар по «Гербере».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский