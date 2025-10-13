В Сети показали дуэль украинского дрона «Тарас» против «Герберы»
- 13.10.2025, 9:05
Победил БПЛА ВСУ.
В Сети показали кадры, как украинский дрон-перехватчик «Тарас» вышел победителем в дуэли с российской «Герберой».
Украинский специалист в области систем РЭБ и связи Сергей Бескрестнов («Флеш») сообщил о том, что противник стал устанавливать на некоторые виды дронов-камикадзе камеры заднего вида.
На видео можно увидеть две антенны от модемного управления. Такая же система управления не так давно стала появляться и на «Шахедах». Даже несмотря на камеру заднего вида, «Тарас» все равно нанес прицельный удар по «Гербере».