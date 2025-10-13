В Сети показали дуэль украинского дрона «Тарас» против «Герберы» 13.10.2025, 9:05

1,334

Победил БПЛА ВСУ.

В Сети показали кадры, как украинский дрон-перехватчик «Тарас» вышел победителем в дуэли с российской «Герберой».

Украинский специалист в области систем РЭБ и связи Сергей Бескрестнов («Флеш») сообщил о том, что противник стал устанавливать на некоторые виды дронов-камикадзе камеры заднего вида.

На видео можно увидеть две антенны от модемного управления. Такая же система управления не так давно стала появляться и на «Шахедах». Даже несмотря на камеру заднего вида, «Тарас» все равно нанес прицельный удар по «Гербере».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com