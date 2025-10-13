Ученые: Животные общаются гораздо сложнее, чем мы 13.10.2025, 9:23

Птицы имеют региональные диалекты, а кашалоты — собственную фонетическую азбуку.

Животные общаются гораздо сложнее, чем мы привыкли думать. Мы часто восхищаемся видео, где собаки нажимают кнопки с человеческими словами, или изучаем, как они различают игрушки по назначению. Это мило и интересно, но лишь поверхность того, что на самом деле происходит в мире животной коммуникации, пишет New Voice

Исследования показывают, что некоторые животные имеют имена, которыми обращаются друг к другу. Например, слоны используют низкочастотные гармонические звуки, чтобы позвать конкретного члена стада. Дельфины создают уникальные «сигнатурные свисты», которые становятся их именами, а матери-дельфины общаются с малышами в стиле «материнского языка», изменяя тон и частоту звуков для эмоциональной связи.

Птицы имеют региональные диалекты, а кашалоты — собственную фонетическую азбуку, которую формируют с помощью ритма, темпа и продолжительности щелчков. Это позволяет им создавать сложные комбинации звуков, подобно человеческим словам. Такие открытия часто вызывают удивление, но на самом деле они логичны: эти животные живут в сложных социальных структурах, где коммуникация — ключ к выживанию. Кашалоты, например, образуют «вокальные кланы», охотятся вместе, ухаживают за малышами и защищаются от хищников.

Ошибкой является попытка оценивать животный язык через человеческую призму. Мы пытаемся втиснуть его в знакомые нам рамки, но это как пытаться вставить квадратный кол в круглое отверстие. Мы не сможем полностью расшифровать их язык, потому что он построен на других принципах. Как каракатица не поймет человеческую иронию, так и мы не способны полностью постичь ее сложную систему сигналов, включающую изменение цвета и узоров на коже. Животные используют не только звук, но и запахи, электрические импульсы, вибрации, даже танец. Мы часто не замечаем эти сигналы, потому что не имеем соответствующих органов чувств или открытости к другому способу мышления.

Человеческий язык — это лишь один из способов решения коммуникативных задач, который эволюционно выбрала наша видовая линия. Другие животные имеют другие вызовы и находят свои уникальные решения. Чтобы действительно понять, что «говорят» животные, нужно научиться слушать их на их условиях. Это осознала Джейн Гудолл, которая открыла богатство невербальной коммуникации шимпанзе. Современные исследователи, такие как Кэт Хобайтер, подтверждают, что шимпанзе имеют гибкую систему жестов, которые несут конкретные значения, хотя и не являются словами в человеческом понимании.

Поэтому вместо того, чтобы удивляться собаке, которая нажимает кнопку с надписью «играть», стоит обратить внимание на то, как она общается с другими собаками. Когда пес видит своего друга, его движения становятся легкими, он кланяется в игре, машет хвостом и нюхает. Это не поэзия, но это язык — искренний, живой и глубокий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com