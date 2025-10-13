В ISW объяснили, что означает появление «зеленых человечков» на границе РФ и Эстонии

В ISW объяснили, что означает появление «зеленых человечков» на границе РФ и Эстонии3
Кремль готовится к войне с НАТО.
Появление «зеленых человечков» на границе страны-агрессора России и Эстонии является подготовкой Кремля информационно-психологического плацдарма для вероятной предстоящей войны с НАТО. Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW) за 12 октября.
По мнению аналитиков, РФ вступила в этап формирования информационно-психологических условий как предварительной стадии перед началом вероятной открытой войны.
«Это событие является первым случаем, когда ISW наблюдает „маленьких зеленых человечков“, действующих вблизи государства НАТО в рамках кампании Фаза 0», — говорится в отчете.
Как ранее отмечал ISW, «Фаза 0» — это начальный этап подготовки к более масштабному уровню войны — в частности, к потенциальному вооруженному противостоянию между Россией и НАТО.