В ISW объяснили, что означает появление «зеленых человечков» на границе РФ и Эстонии

3
  • 13.10.2025, 9:53
  • 5,278
В ISW объяснили, что означает появление «зеленых человечков» на границе РФ и Эстонии

Кремль готовится к войне с НАТО.

Появление «зеленых человечков» на границе страны-агрессора России и Эстонии является подготовкой Кремля информационно-психологического плацдарма для вероятной предстоящей войны с НАТО. Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW) за 12 октября.

По мнению аналитиков, РФ вступила в этап формирования информационно-психологических условий как предварительной стадии перед началом вероятной открытой войны.

«Это событие является первым случаем, когда ISW наблюдает „маленьких зеленых человечков“, действующих вблизи государства НАТО в рамках кампании Фаза 0», — говорится в отчете.

Как ранее отмечал ISW, «Фаза 0» — это начальный этап подготовки к более масштабному уровню войны — в частности, к потенциальному вооруженному противостоянию между Россией и НАТО.

