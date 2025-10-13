В ISW объяснили, что означает появление «зеленых человечков» на границе РФ и Эстонии 3 13.10.2025, 9:53

5,278

Кремль готовится к войне с НАТО.

Появление «зеленых человечков» на границе страны-агрессора России и Эстонии является подготовкой Кремля информационно-психологического плацдарма для вероятной предстоящей войны с НАТО. Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW) за 12 октября.

По мнению аналитиков, РФ вступила в этап формирования информационно-психологических условий как предварительной стадии перед началом вероятной открытой войны.

«Это событие является первым случаем, когда ISW наблюдает „маленьких зеленых человечков“, действующих вблизи государства НАТО в рамках кампании Фаза 0», — говорится в отчете.

Как ранее отмечал ISW, «Фаза 0» — это начальный этап подготовки к более масштабному уровню войны — в частности, к потенциальному вооруженному противостоянию между Россией и НАТО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com