История с волком из Выгонощанского заказника получила продолжение 2 13.10.2025, 10:15

иллюстративное фото

Опубликован ответ ветеринаров.

Зоозащитники, возмущенные убийством волка в Выгонощанском заказнике в Ивацевичском районе, получили ответ ветеринаров, в котором утверждается, что волк не был бешеным, пишет «Першы».

Эта история произошла в самом конце августа 2025 года. Сотрудник заказника шел по лесу вместе со своими детьми, когда к ним вышел хромой волк. Мужчина палкой убил животное, а кто-то из детей снял на видео. Затем эта запись попала в интернет и вызвала волну возмущения защитников животных.

Зоозащитники утверждают, что это был не матерый волк, а волчонок с перебитой лапой. Потому не нужно было применять жестокость, считают люди. А руководство заказника в комментариях прессе говорило, что волк уже чуть ли не двухлетний, просто на видео был непонятен его возраст. Одним из главных аргументов было то, что волк мог быть бешеным, поэтому так и нужно было поступать.

Волк не был бешеным

Ивацевичская районная ветеринарная станция прислала ответ на обращение одного из зоозащитников по вопросу о бешенстве волка.

По информации ветеринаров, 1 сентября им из Ивацевичского РОВД поступило сообщение «о нападении волка на человека и обнаружении трупа волка». В этот же день ветеринарные специалисты изъяли труп волка на территории Выгонощанского заказника между деревнями Выгонощи и Бобровичи.

Ветеринары отобрали биоматериал для вирусологического исследования с целью исключения диагноза бешенство животных. Труп волка утилизировали в скотомогильнике, а отобранный материал в этот же день отправили в Брестскую областную ветеринарную лабораторию.

Ответ ивацевичские ветеринары получили 2 октября. «Люминисцентная микроскопия мазков отпечатков головного мозга отрицательная, биологическая проба на белых мышах отрицательная», — содержится в ответе. То есть, волк не был бешеным.

Кроме того, Ивацевичская райветстанция сообщает, что «на текущий период территория Ивацевичского района является благополучной по бешенству».

После резонанса стало известно, что сотрудник заказника был наказан по административной статье и получил штраф. Однако волонтеров, защитников животных такой расклад не устраивает — они требуют наказания по уголовной статье.

