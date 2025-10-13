Что надо знать про российскую зебру3
- Борис Акунин
- 13.10.2025, 10:29
- 2,784
Она не просто полосатая.
Что надо знать про российскую зебру? Она не просто полосатая, а неравномерно полосатая. Ширина как у белых, так и у черных полос неодинакова. Белые при этом не то чтоб прямо белые, но всё же посветлее. Оттепель, разрядка, перестройка, жить-стало-веселей.
Я давно живу на свете, и на моей памяти это уже четвертая черная полоса.
Первая началась в 1968-м, с вторжения в Чехословакию.
Вторая с конца 1979-го (вторжение в Афганистан).
Третья с вторжения в Чечню, в 1994-м.
Нынешняя – с вторжения в Украину в 2014-м. Она самая длинная из всех и чем дальше тем чернее.
Каждый раз черная полоса начиналась с вторжения: танков и десантов.
Борис Акунин Facebook