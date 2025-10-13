Что надо знать про российскую зебру 3 Борис Акунин

Борис Акунин

Она не просто полосатая.

Что надо знать про российскую зебру? Она не просто полосатая, а неравномерно полосатая. Ширина как у белых, так и у черных полос неодинакова. Белые при этом не то чтоб прямо белые, но всё же посветлее. Оттепель, разрядка, перестройка, жить-стало-веселей.

Я давно живу на свете, и на моей памяти это уже четвертая черная полоса.

Первая началась в 1968-м, с вторжения в Чехословакию.

Вторая с конца 1979-го (вторжение в Афганистан).

Третья с вторжения в Чечню, в 1994-м.

Нынешняя – с вторжения в Украину в 2014-м. Она самая длинная из всех и чем дальше тем чернее.

Каждый раз черная полоса начиналась с вторжения: танков и десантов.

